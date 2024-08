Leilão da Receita Federal tem PS5 e iPhone a partir de R$ 600; veja como participar

A Receita Federal fará, no dia 27 de agosto, um novo leilão com aparelhos celulares, videogames, carros, computadores e outros itens. Os produtos leiloados resultam de apreensões ou abandono. Informações são do O Globo.

Os lances poderão ser feitos em tempo real a partir desta quinta-feira (22) até o próximo dia 26, às 18 horas. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, desde que sejam maiores de 18 anos e que tenham conta Gov.br nas categorias prata ou ouro.

A Superintendência Regional da Receita irá disponibilizar, ao todo, 208 lotes. Entre os itens, estão iPhones, a partir de R$ 700, Playstation 5, a partir de R$ 600, e até um Fiat Uno Mile, com lances a partir de R$ 800. Também serão ofertadas peças de roupa, bijuterias, utensílios domésticos e outros.

Como participar do leilão?

Os lances serão abertos a partir de 10 horas desta quinta, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Para participar, é preciso entrar no site e clicar na categoria "Outros". Depois, ir em "Participar de leilão eletrônico da Receita Federal".

Depois de ler o edital do leilão, de número 0800100/000002/2024, basta escolher o lote desejado e dar seu lance.