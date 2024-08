BNB bate novo recorde e desembolsa R$ 21 bi no 1º semestre

O Banco do Nordeste (BNB) encerrou o primeiro semestre de 2024 com o desembolso de R$ 21 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Trata-se de um montante recorde, que representa incremento de 25,8% sobre o primeiro semestre de 2023.

Considerando todas as fontes de financiamento, os desembolsos somaram R$ 27 bilhões, alta de 11% com relação aos primeiros seis meses de 2023. Já as contratações totalizaram R$ 29 bilhões em novas operações, de janeiro a junho de 2024.

Processo de concessão de crédito

“Os resultados neste primeiro semestre foram catalisados pelo esforço contínuo do Banco do Nordeste em atuar no cumprimento de sua missão, impulsionando a atuação de empresas e empreendedores individuais e promovendo o desenvolvimento econômico e social da região. A expansão dos nossos desembolsos e o volume de novas contratações vêm em linha com a melhoria do nosso processo de concessão de crédito, ofertando produtos e serviços de qualidade, capazes de contribuir para uma efetiva mudança na vida das pessoas”, afirma o presidente do BNB, Paulo Câmara.

O BNB apresentou lucro líquido de R$ 1 bilhão, uma evolução de 11% em relação ao resultado do mesmo período de 2023.

Já o Resultado Operacional alcançou o montante de R$ 1,9 bilhão, correspondendo a um crescimento de 15% ante o resultado do mesmo período do ano passado.



A carteira de crédito administrada pelo Banco cresceu 15,4%, perfazendo o volume de R$ 143,2 bilhões.





“O Banco do Nordeste tem buscado ser referência na alocação de recursos na sua área de atuação, o que tem se materializado com a crescente demanda apresentada ao Banco pelos empreendedores. Com isso, o BNB tem atuado na ampliação das parcerias com instituições multilaterais, além de monitorar as oportunidades de captação de novos recursos no mercado de capitais, com o objetivo de financiar investimentos sustentáveis e que promovam o impacto social e ambiental positivos, que são intrínsecos ao nosso modelo de negócios”, explica o diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste, Wanger Alencar Rocha.

Micro e pequenas empresas



A atuação do BNB no segmento de Micro e Pequenas Empresas (MPE), saltou 21,6%, alcançando o total de R$ 2,8 bilhões.



As contratações de operações de microfinanças, urbana e rural, também cresceram. Com seu programa de microcrédito urbano, Crediamigo, o BNB contratou R$ 5,46 bilhões, alta de 12,3%.

Já no Agroamigo, a evolução, na comparação semestre a semestre, foi de 147,3%, com um total de R$ 4,56 bilhões aplicados. O resultado demonstra o compromisso da Instituição com os segmentos de maior impacto social.



