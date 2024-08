Polícia prende suspeita de ordenar duplo homicídio no Autran Nunes; vítimas foram achadas em rio

Uma mulher de 27 anos foi presa nesta terça-feira (20), no bairro de Fátima, em Fortaleza, suspeita de envolvimento na morte de outras duas mulheres registrada na sexta (16), no Autran Nunes. As vítimas, uma adulta e uma adolescente, foram encontradas às margens do rio Maranguapinho, com marcas de disparos de arma de fogo em seus corpos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a suspeita teria ordenado o assassinato das vítimas. O motivo, conforme a investigação, seria uma disputa entre grupos criminosos que atuam na comunidade.

A mulher capturada não teve sua identidade revelada. No entanto, a Polícia comunicou que ela já responde judicialmente por integrar organização criminosa e por envolvimento com tráfico de drogas.

Veja também Segurança Extorsão, drogas no colete e supostos falsos flagrantes: Justiça decide que 3 PMs continuem presos Segurança Policiais penais derrubam drone no ar com tiros na Unidade Prisional Itaitinga 3; assista Segurança Policial militar é baleado dentro de casa, em Maracanaú

Outra prisão

A Polícia informou que, na sexta-feira, dia em que os corpos das vítimas foram encontrados, já havia prendido um homem de 22 anos por envolvimento no crime.

Diligências seguem sendo feitas pela Polícia para elucidação dos fatos.

Veja também Segurança Mais oito acusados de ligação com 'Majestade' no Comando Vermelho são absolvidos pela Justiça no CE

Lembre o caso

Uma adolescente de 15 anos e uma mulher de 27 anos foram encontradas na última sexta-feira (16), no Autran Nunes, às margens do rio Maranguapinho — uma testemunha disse que elas foram vistas, inicialmente, ainda dentro d'água. As vítimas possuíam marcas de disparo de arma de fogo em seus corpos.