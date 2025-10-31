As vítimas foram mortas por disputa de facções criminosas no bairro Autran Nunes
Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos
Os homens acumulam antecedentes criminais e foram localizados nos bairros Siqueira e Autran Nunes
A suspeita tem 27 anos e já responde judicialmente por integrar organização criminosa e por envolvimento com tráfico de drogas
As vítimas estavam com marcas de disparos de arma de fogo, conforme informou a SSPDS
Iniciativa será realizada em frente à Escola Municipal de Tempo Integral Maria da Hora
Menino recebeu primeiros socorros, mas não resistiu à queda
A unidade vai ter consultórios, sala de medicação, laboratório, raio-X e serviço social operando normalmente