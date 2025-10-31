Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem do Rio onde os corpos das jovens foram jogados.

Segurança

'Lorim' e 'Mexicana' são condenados por matar irmãs e jogar corpos em rio, em Fortaleza

As vítimas foram mortas por disputa de facções criminosas no bairro Autran Nunes

Bergson Araujo Costa 26 de Setembro de 2025
Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
Foto de perfil do advogado criminalista Sílvio Vieira

Segurança

Polícia prende mais 3 suspeitos de matar advogado criminalista no Genibaú

Os homens acumulam antecedentes criminais e foram localizados nos bairros Siqueira e Autran Nunes

Redação 11 de Junho de 2025
Policiais civis de costas

Segurança

Polícia prende suspeita de ordenar duplo homicídio no Autran Nunes; vítimas foram achadas em rio

A suspeita tem 27 anos e já responde judicialmente por integrar organização criminosa e por envolvimento com tráfico de drogas

Redação 20 de Agosto de 2024
Fachada do DHPP

Segurança

Duas mulheres são encontradas mortas próximas a rio no bairro Autran Nunes, em Fortaleza

As vítimas estavam com marcas de disparos de arma de fogo, conforme informou a SSPDS

Redação 16 de Agosto de 2024
Projeto Meu Bairro, Nossa Câmara

PontoPoder

Projeto 'Meu Bairro, Nossa Câmara' chega ao Autran Nunes neste sábado (15); veja serviços ofertados

Iniciativa será realizada em frente à Escola Municipal de Tempo Integral Maria da Hora

Redação 14 de Junho de 2024
criança morre em poço

Segurança

Criança de dois anos morre ao cair em poço de 15 metros no bairro Autran Nunes, em Fortaleza

Menino recebeu primeiros socorros, mas não resistiu à queda

Redação 14 de Março de 2022

Metro

UPA do Autran Nunes retoma atividades após mais de três meses de reforma

A unidade vai ter consultórios, sala de medicação, laboratório, raio-X e serviço social operando normalmente

Redação 17 de Setembro de 2019