Policial militar é baleado dentro de casa, em Maracanaú

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi alvejado a tiros, na manhã desta terça-feira (20), dentro da própria casa. O crime aconteceu na cidade de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

De acordo com a PMCE, o agente foi encaminhado a uma unidade de saúde e tem quadro clínico estável, sem risco de morte: “diligências seguem em andamento a fim da captura de suspeitos de participação no crime”.

A reportagem apurou que o PM foi atingido com um tiro na boca. Uma das armas da vítima teria sido levada pelos assaltantes.

Legenda: Os criminosos teriam entrado na residência do PM por meio de um buraco Foto: Reprodução

O CRIME

Conforme apuração do Diário do Nordeste, os assaltantes invadiram o condomínio onde a vítima reside e entraram na casa.

Ao chegar na residência, o soldado se deparou com os criminosos armados.

"Por meio da Coordenadoria de Saúde, Assistência Social e Religiosa (CSASR), a PMCE está acompanhando o caso e oferecerá suporte ao militar", segundo nota da Polícia.

DENÚNCIAS

A PM acrescenta que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".