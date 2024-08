Sexto e último fugitivo de presídio no Ceará é recapturado após três dias

O sexto fugitivo da Unidade Prisional Itaitinga 4 (UP-Itaitinga 4), penitenciária da Grande Fortaleza, foi recapturado neste sábado (17), após três dias de fuga. Thiago Brilhante da Silva Costa era o último dos internos que escaparam da prisão na última quarta-feira (14).

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), todos os fugitivos foram encontrados no raio de 2 quilômetros de um cerco montado pela polícia penal.

Os agentes tinham equipamentos tecnológicos como drones com sensação de calor e binóculo de visão noturna. Cães policias conduzidos pelos chamados agentes cachorreiros também participaram da ação.

"Agora, todos os fugitivos foram encaminhados para a devida providência da Polícia Civil e seus comportamentos relatados ao Poder Judiciário", disse a SAP em nota, neste sábado.

Os recapturados respondem a processos criminais por delitos como homicídios, roubos, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, estelionato e tortura.

Fuga

As circunstâncias da fuga não foram esclarecidas pela SAP. Entretanto, a reportagem do Diário do Nordeste apurou que os detentos conseguiram quebrar uma estrutura de uma cela e chegaram à área externa do presídio, de onde passaram por um muro com o uso de uma "teresa" (espécie de corda feita por lençóis).

Os fugitivos foram identificados como Antônio Claudio Jacó da Silva, conhecido como 'Neguinho Memeu'; Izaquiel De Sousa Oliveira, o 'Mucego'; João Carlos Gomes da Silva, o 'Jota C'; Lucas Nascimento Cardoso; Sebastião Andrade Dos Reis Filho, o 'Peu'; e Thiago Brilhante da Silva Costa.