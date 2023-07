Após discussão, homem entra em bar atirando e atinge quatro pessoas em Orós, no interior do Ceará

Quatro pessoas foram baleadas, na madrugada desta quinta-feira (27), na zona rural de Orós, no Sul do Ceará. As vítimas, que têm entre 20 e 48 anos, foram socorridas para unidades de saúde da região. Segundo apuração da TV Verdes Mares, o suspeito foi conduzido para a delegacia.

Conforme informações da Polícia Militar, duas das vítimas estavam bebendo em um bar na localidade de Vila Palestina quando uma delas, um agricultor de 38 anos, se envolveu em uma discussão contra o atirador.

Conforme relatório da PM a que o Sistema Verdes Mares teve acesso, o suspeito saiu do estabelecimento e, ao retornar, efetuou disparos de arma de fogo contra o homem, atingido na região do quadril e no braço. A outra vítima, um empresário de 23 anos, foi baleado na cabeça.

Segundo a Polícia, as duas vítimas possuem antecedentes criminais. Os dois homens foram internados no Hospital Municipal de Orós e transferidos para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte.

Outras duas vítimas foram socorridas e tiveram alta

Ainda conforme a Polícia Militar, outras duas pessoas foram atingidas durante os disparos: um aposentado de 48 anos, baleado de raspão na boca; e uma estudante de 20 anos, atingida de raspão na orelha. Ambos sem passagem pela Polícia.

As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Icó (UPA), foram medicadas e receberam alta, conforme a PM.

O Diário do Nordeste solicitou detalhes à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na manhã desta quinta-feira (27), e aguarda retorno.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR