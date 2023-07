Suspeito de fornecer equipamento falsificado para hospital de Quixeramobim é preso em Fortaleza

Um homem foi preso preventivamente, nessa terça-feira (25), por suspeita de fornecer equipamentos falsificados para o hospital um hospital da cidade de Quixeramobim, no interior do Ceará. Fred Carvalho Lopes, de 52 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por crime contra a saúde pública. A captura ocorreu em Fortaleza.

O trabalho de investigação, conduzido pela Delegacia Municipal de Quixeramobim, iniciou após uma denúncia de uma empresa, que possui os direitos de comercialização de uma marca de equipamentos hospitalares, sobre a falsificação de uma máquina usada em hospital da cidade.

Após apurações, a empresa fornecedora do equipamento falsificado foi identificada. A máquina é utilizada para coletar e analisar sangue, e foi utilizada durante o período da pandemia de Covid-19.

Empresa investigada

Fred Carvalho, dono da empresa investigada, tem antecedentes criminais por constrangimento ilegal e lesão corporal dolosa. Além disso, é suspeito de disponibilizar maquinários hospitalares falsificados a um hospital de Quixeramobim.

A Polícia Civil solicitou ao Judiciário pela busca e apreensão de itens que podem estar relacionados ao crime. Assim, conseguiram apreender CDs, HDs, documentos, um aparelho celular e insumos para exames com data de validade vencida.

O suspeito está à disposição da Justiça. A investigação apura se outras pessoas tiveram envolvimento no crime e, também, se outras unidades de saúde foram vítimas de Fred.

