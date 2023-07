Oito pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas na Região do Cariri

Oito pessoas foram presas, no começo da manhã desta quarta-feira (26), durante a Operação Luzeiros deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

A ofensiva tem como alvo integrantes de um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas e com atuação na Região do Cariri, no interior do Estado.

Mandados em 11 cidades

Além de alvos em Fortaleza, a operação cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades de Barbalha, Juazeiro do Norte, Crato, Brejo Santo, Tauá, Horizonte, Aracati e Novo Oriente; assim como em Sousa e Patos, na Paraíba.

A ofensiva é coordenada pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas do Cariri e conta com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin), ambas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)

Segundo a Polícia Civil, mais detalhes sobre o trabalho policial serão revelados ao final da operação.

