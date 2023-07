Mulher apontada como mandante de triplo homicídio em Horizonte é presa em Croatá

Uma mulher de 35 anos de idade foi presa nessa segunda-feira (24), em Croatá, em uma operação da Polícia Civil. Carlane da Silva Oliveira Alves, 35, é apontada como mandante de um triplo homicídio em Horizonte, em fevereiro deste ano. As vítimas foram alvejadas enquanto voltavam de uma festa de Carnaval que ocorria no município.

Com Carlane, em sua casa, também foram apreendidas uma pistola, dois carregadores e 64 munições intactas. A suspeita foi levada para a Delegacia de São Gonçalo do Amarante, onde ficou presa preventivamente, conforme decisão da Justiça. Além disso, foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações seguem em andamento para prender os outros envolvidos no crime. A ofensiva contou com o apoio de equipes dos departamentos de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM) e de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

O crime

Três homens foram mortos a tiros em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em fevereiro deste ano. O crime aconteceu numa terça-feira de Carnaval, em via pública, próximo a uma festa que ocorria no município.

À época, o Diário do Nordeste divulgou que, entre as vítimas, que tinham idades entre 23 e 25 anos, estavam dois irmãos que trabalhavam em uma oficina especializada em bicicletas. Os três chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Em abril, a polícia chegou a prender outros três homens e uma mulher também investigados por outros crimes na região e por participação no triplo homicídio. As capturas foram em cidades da RMF e em Itaobim, em Minas Gerais.

