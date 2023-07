Dois irmãos e amigo são assassinados a golpes de faca durante confraternização em Sobral

Dois irmãos e um amigo foram assassinados, a golpes de faca, durante uma confraternização, realizada na noite dessa segunda-feira (24), no distrito de Rafael Arruda, em Sobral. Duas das vítimas foram atingidas enquanto tentavam salvar a terceira do ataque.

Na ocasião, o advogado e procurador-adjunto do Município de Graça, Raimundo Nonato Arruda, recebia a visita do irmão, o aposentado Anastácio Amorim Arruda, que residia no Piauí. No dia do crime, ele promoveu um evento na própria casa com a presença do familiar, do amigo Manoel Procópio e de outras três pessoas.

Conforme apuração da TV Verdes Mares, o grupo confraternizava no alpendre da residência quando foi surpreendido por um homem, identificado pela Polícia como Antônio Carlos Batista, de 41 anos, em uma bicicleta. O suspeito desferiu diversos golpes de faca contra o advogado. Ao tentar intervir na situação, Anastácio Arruda e Manoel Procópio também foram feridos.

O restante dos convidados se evadiu do imóvel. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Após o crime, o indivíduo apontado como autor fugiu.

"Estávamos lá, cantando, se divertindo. O menino [Anastácio Arruda] parece que já ia embora. Então, esse rapaz chegou. Para mim, ele é um desconhecido. Ele chegou, sentou na última coluna que divide o alpendre e, do nada, veio e pegou o [Raimundo] Nonato por trás, deu uma gravata nele e começou a desferir os golpes", detalhou à emissora o cantor Arnaldo Ribeiro Santana, que testemunhou o crime.

As três vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências. Segundo a Pasta, o caso está a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Graça divulgou uma nota de pesar sobre a morte de Raimundo Arruda. "Homem íntegro, de boa índole, com atitude de correição e humano. Que o Pai de todos o receba com braços abertos", diz o comunicado.

Foto: reprodução

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677.4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR