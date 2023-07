Operação policial recupera 55 celulares furtados em Fortaleza

Oito suspeitos de receptação e associação criminosa foram presos em flagrante e 55 celulares furtados foram recuperados durante duas ações envolvendo as polícias Civil do Ceará (PC-CE) e Rodoviária Federal (PRF) entre a última quinta-feira (20) e esse domingo (21), em Fortaleza.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as capturas dos seis homens e das duas mulheres ocorreram nos municípios de Ibó (Pernambuco), e em Itabaiana (Sergipe). Os suspeitos se encontram à disposição da Justiça. A PC-CE trabalha para a devolução dos aparelhos aos proprietários.

Os membros dos grupos criminosos foram conduzidos até a 5ª Delegacia Municipal de Cabrobó (PE) e Delegacia Municipal de Itabaiana (SE), respectivamente.

Ainda conforme a SSPDS, os suspeitos capturados em Ibó foram autuados pelos crimes de receptação e associação criminosa na unidade da Polícia Civil do Estado de Pernambuco (PCPE). Os demais foram autuados por receptação, associação criminosa, posse ilegal de munição e porte de drogas na unidade da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PC-SE).

