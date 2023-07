Sargento da PRE é atropelado durante fiscalização na CE-040 e socorrido de helicóptero

Um sargento do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) foi atropelado durante uma fiscalização na CE-040 na manhã desta segunda-feira (24). O agente estava checando a situação de dois carros quando o terceiro veículo, uma Hilux, colidiu nos abordados, e consequentemente atingiu o policial.

Identificado como Francisco David Santiago Gomes, 43, o sargento foi socorrido em um helicóptero pela Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para o Instituto Dr. José Frota (IJF).

"Uma equipe do BPRE realizava fiscalização no 39 KM da CE 040 quando abordaram um carro Fiat Punto e um carro Ford EcoSport com semi-reboque acoplado, momento em um terceiro carro Toyota Hilux colidiu contra os veículos abordados que, por consequência, atingiram o sargento Francisco David Santiago Gomes, 43", diz o texto.

Policial teve fraturas

Segundo a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), ele foi levado ao hospital "consciente e estabilizado" e teve fraturas nas costelas, clavículas e fêmur.

A nota da corporação não informa se o condutor causador do acidente foi preso, só afirma que ele "permaneceu no local do acidente" e que os envolvidos "foram apresentados à delegacia de Aquiraz". Eles deram testemunhos no âmbito de "lesão corporal culposa na direção de veículo automotor" para que sejam tomadas "eventuais medidas cabíveis".

Os motoristas fizeram o teste do bafômetro e os resultados voltaram negativos. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para realizar os primeiros levantamentos.

