PMs aliados a traficantes? Podcast Pauta Segura detalha as últimas fases da Operação Gênesis

O 39º episódio do Podcast Pauta Segura, publicado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (24), detalha as investigações do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), que resultaram na deflagração das operações Gênesis IX e X.

O editor Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges contam os bastidores da reportagem que revelou que os policiais militares investigados pelo Gaeco utilizavam até o quartel da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para negociar drogas e tentavam interferir em prisões em flagrante ou que já estavam na delegacia da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e até no Fórum Clóvis Beviláqua.

Os PMs são suspeitos de se associarem a pequenos e médios traficantes para cometer crimes como extorsão, tráfico de drogas, tráfico de armas, receptação, corrupção e organização criminosa, em Fortaleza.

31 pessoas foram acusadas pelo Gaeco por participação no esquema criminoso - sendo 17 policiais militares e ex-PMs e 14 traficantes. A denúncia foi recebida pela Justiça Estadual, e os acusados viraram réus.

