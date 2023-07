Quem são 'Celebridade' e 'Protegida'? Podcast Pauta Segura aborda função da dupla e união de facções

As conversas entre 'Celebridade' e 'Protegida' expuseram uma união entre duas facções criminosas no Ceará e como isso repercute na violência, nas ruas. Esse é o tema do 38º episódio do Podcast Pauta Segura, publicado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (17).

'Celebridade', apelido de Marcos Nathanael Paixão Florêncio, apontado como um dos chefes de uma facção criminosa paulista no Ceará, foi preso na última quinta-feira (13).

Já 'Protegida', alcunha de Natália Morais de Medeiros, chefe do setor financeiro de uma nova facção cearense, foi capturada em janeiro deste ano. No celular dela, foram encontradas conversas com 'Celebridade', que revelaram a relação entre os dois grupos criminosos.

O editor Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges contam, no Podcast, os bastidores de mais uma reportagem e comentam as movimentações entre as facções criminosas, nos últimos anos, no Ceará.

