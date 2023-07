O que acontece dentro do sistema prisional? Podcast Pauta Segura aborda casos de tortura no Ceará

O 37º episódio do podcast 'Pauta Segura' aborda as denúncias de tortura dentro do sistema penitenciário do Ceará. Nas últimas semanas, os relatos se intensificaram, passando a ser pauta nacional.

O editor Emerson Rodrigues e os repórteres Emanoela Campelo e Messias Borges recordam que desde o início da gestão do secretário Mauro Albuquerque, no ano de 2019, existem denúncias de maus-tratos, agressão psicológica e desrespeito aos direitos humanos, em diferentes unidades prisionais do Estado.

Como resposta às acusações, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) diz que existe uma tentativa de ataque coordenado contra as ações da Pasta.

RELATÓRIO DEFENSORIA

Um relatório elaborado pela Defensoria Pública Geral do Ceará reuniu denúncias de torturas sofridas por internos da Unidade Prisional Agente Elias Alves da Silva (UP Itaitinga IV) - a antiga CPPL IV. Os presos reclamaram que são colocados de cabeça para baixo e que têm os testículos apertados, entre outras formas de agressões.

No fim do último mês de junho, toda a diretoria da CPPL IV foi afastada, por decisão do colegiado de juízes corregedores. De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o afastamento é provisório, com prazo inicial de 90 dias.

