Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Croatá?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Croatá?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Apreensão materiais em Croatá

Segurança

Funcionários de Prefeitura de Croatá são presos por se apropriarem de benefício de crianças autistas

As investigações apontam que três crianças eram vítimas da ação criminosa da dupla

Redação 01 de Fevereiro de 2024
Pistola e munições

Segurança

Mulher apontada como mandante de triplo homicídio em Horizonte é presa em Croatá

Carlane da Silva Oliveira Alves, 35, foi levada para a Delegacia de São Gonçalo do Amarante

Redação 25 de Julho de 2023
Pacotes de drogas em cima de viatura da PRF

Segurança

Mãe com bebê de colo e outras duas mulheres são presas no CE com cocaína avaliada em R$ 8,7 milhões

Elas transportavam as drogas do Pará para o Rio Grande do Norte

Redação 15 de Junho de 2023
Policial Militar do Ceará

Segurança

Jovem de 21 anos é presa em flagrante por suspeita de matar a própria mãe

Caso aconteceu em Croatá, no interior do Ceará; vítima tinha 58 anos

Redação 09 de Junho de 2023
video

Pernambuco

Clientes de bar confundem treino de crossfit com arrastão e fogem em Recife

Estabelecimento relatou que não houve prejuízos materiais

Redação 22 de Setembro de 2022

Segurança

Motociclista morre após colidir moto contra carro e ser arremessado em Croatá; veja vídeo

Vítima bateu no veículo que fazia uma conversão à esquerda no centro do município

Redação 15 de Agosto de 2022

Segurança

Policial militar afastado é encontrado após seis dias desaparecido em Croatá, interior do Ceará

Danilo Fernandes, de 40 anos, foi visto pela última vez em 2 de junho, em Fortaleza

Redação 08 de Junho de 2021
1 2 3