Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
As investigações apontam que três crianças eram vítimas da ação criminosa da dupla
Carlane da Silva Oliveira Alves, 35, foi levada para a Delegacia de São Gonçalo do Amarante
Elas transportavam as drogas do Pará para o Rio Grande do Norte
Caso aconteceu em Croatá, no interior do Ceará; vítima tinha 58 anos
Estabelecimento relatou que não houve prejuízos materiais
Vítima bateu no veículo que fazia uma conversão à esquerda no centro do município
Danilo Fernandes, de 40 anos, foi visto pela última vez em 2 de junho, em Fortaleza