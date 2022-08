Motociclista morre após colidir moto contra carro e ser arremessado em Croatá; veja vídeo

Um motociclista morreu após colidir com um veículo no Centro do município de Croatá, na Serra da Ibiapaba, na tarde desse domingo (14).

A vítima, que teve o óbito confirmado ainda no local do acidente, foi identificada como Paulino Farias de Abreu, de 54 anos.

Imagens de segurança mostram um veículo Fiat/Uno trafegando no sentido contrário e fazendo uma conversão à esquerda, momento em que o motociclista bate no automóvel.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro à vítima, cujo corpo foi removido pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce).