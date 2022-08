Tentativa de homicídio deixa 4 pessoas feridas em Maracanaú

Quatro pessoas ficaram feridas após um tiroteio em frente a um bar, na localidade de Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime aconteceu na noite deste sábado (13).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, o caso teria sido uma tentativa de homicídio, no entanto, o órgão não detalhou quem seria o alvo da ação.

Em nota, a SSPDS disse que, "conforme os primeiros levantamentos realizados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), que esteve no local, as quatro pessoas que foram atingidas por disparos de arma de fogo, todas do sexo masculino, foram socorridas por populares e receberam atendimento médico em uma unidade de saúde".





O Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Maracanaú e o 29° Distrito Policial (DP) realizam diligências em busca de identificar a autoria do crime.. As pessoas baleadas não tiveram suas identidades reveladas.

Denúncias

Conforme a SSPDS, qualquer pessoa pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. "O sigilo e o anonimato são garantidos", garante o órgão.



As informações podem ser enviadas para o (85) 3101-2946, do 29º Distrito Policial, ou ainda pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Há, também, um canal via WhatsApp, através do (85) 3101-0181.