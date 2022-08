Três são presos e quase 40 kg de maconha são apreendidos em Juazeiro do Norte após operação policial

Três pessoas foram presas na manhã deste sábado (13), em Juazeiro do Norte, durante uma Operação da Polícia Civil. Junto aos acusados, os policiais apreenderam 41 tabletes de maconha, totalizando quase 40 kg da droga. Segundo a Polícia, o entorpecente - encontrado dentro de uma mala - já estava prestes a ser entregue em um ómovel, no bairro Frei Damião.

A droga estava sendo carregada por Renato Rodrigues de Freitas, de 29 ano e Thiago dos Santos Melo, 33. Já o terceiro preso durante a operação, identificado como Paulo Henrique de Souza Teles, 25 anos, estava aguardando, na residência, a chegada do entorpecente. No imóvel, onde foi realizado a prisão, os policia encontraram, ainda, 50 trouxinhas de maconha.

Investigação

Segundo a Polícia, "as prisões foram o resultado de um trabalho de inteligência iniciado no ano passado. Conforme a investigação, a residência funcionava como ponto de distribuição da droga no Município". Ao longo de um ano, policiais passaram a acompanhar "a intensa movimentação que ocorria no entorno do endereço".

Na manhã de ontem, Renato e Thiago chegaram ao local em um veículo em posse da droga, que seria entregue para, então, ser comercializava na região. Os acusados, o automóvel utilizado no crime, e também apreendido na operação, foram conduzidos até a Delegacia Regional de Juazeiro.

Renato e Thiago foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Já Paulo Henrique passa a responder também pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Conforme informações da Polícia Civil, Paulo Henrique, mais conhecido como “Paulinho”, já possui passagens por roubo.