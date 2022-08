Família de líder de facção morto com 'terço de ouro nas mãos' consegue reaver objeto 4 anos depois

Passados mais de quatro anos do duplo homicídio de Fabiano Alves de Sousa, o 'Paca' e Rogério Jeremias de Simone, conhecido como 'Gegê do Mangue', a Justiça decidiu atender ao pedido da família de uma das vítimas e devolver um objeto pessoal encontrado junto a um dos corpos.

Filhos e esposa do 'Paca' alegaram que o objeto tem 'valor sentimental' e conseguiram reaver um cordão de ouro. O colegiado de magistrados da Vara Única Criminal de Aquiraz entendeu que o bem apreendido durante a investigação do crime não possui relevância ao processo.

O cordão de ouro se trata de um terço, feito de bolinhas douradas e pretas. Consta nos autos que ele foi encontrado na mão de Fabiano Alves de Sousa, quando o corpo da vítima foi localizado em uma reserva indígena, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O Ministério Público do Ceará (MPCE) chegou a se posicionar desfavorável ao pedido, alegando "ausência de comprovação de propriedade legítima e lícita". A família conseguiu comprovar que o item se tratava de um presente dos filhos a Fabiano, com documentação que comprovasse a legitimidade e interesse dos requerentes.

A informação é que quando assassinados, ambos estavam com objetos de alto valor, como relógios, braceletes.

Em 2018, a família de 'Paca' já tinha pedido devolução do terço e de uma aliança de ouro. No mesmo ano, a Justiça decidiu devolver a aliança, mas negou entregar o cordão.

ATENTADO CINEMATOGRÁFICO

Gegê e Paca foram assassinados por membros da própria facção, em 2018. O crime se tratou de um atentado cinematográfico, com uso de um helicóptero. Conforme a investigação, a dupla foi executada porque vinha lavando dinheiro da facção no Ceará, com a compra de bens luxuosos.

Dez pessoas são rés na Justiça Estadual por participação nos homicídios. Seis delas estão presas; o piloto Felipe Ramos Morais chegou a ser detido e depois foi solto por decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE); e três acusados continuam foragidos.

O processo criminal está na fase de instrução. Pelo menos quatro audiências já foram realizadas, com a oitiva de 19 pessoas (entre réus e testemunhas). As próximas audiências estão marcadas para os dias 18 e 19 de agosto deste ano, quando serão interrogados os réus Ronaldo Pereira Costa e Gilberto Aparecido dos Santos, respectivamente, por videoconferência.

Confira o nome dos acusados e a situação:

