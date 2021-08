Acusado de matar 'Gegê' e 'Paca' vai para presídio de segurança máxima onde estão líderes de facção

Poucas horas após ser preso, Tiago Lourenço Sá de Lima foi transferido para a, no Interior de. Tiago, conhecido como 'Tiririca', ficou na condição de foragido da Justiça cearense por quase três anos sob acusação de matar Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', e Fabiano Alves de Sousa, o 'Paca'.

Tiago foi preso após confronto com policiais , em São Paulo no dia 18 deste mês. Primeiro, ele ficou no Centro de Detenção Provisória IV de Pinheiros, e foi transferido ao presídio federal no sábado seguinte. É no presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau onde atualmente também estão membros da cúpula dada qual 'Tiririca' é acusado de pertencer.