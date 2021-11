Acusado de matar 'Gegê do Mangue' e 'Paca' é preso em Santa Catarina; três réus seguem foragidos

O sétimo acusado de matar os líderes de uma facção criminosa paulista, Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', e Fabiano Alves de Sousa, o 'Paca', no Ceará, foi localizado. Ronaldo Pereira Costa foi preso pela Polícia Federal (PF) em Santa Catarina. Três réus por participação no crime seguem foragidos.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da PF de Santa Catarina, informou à Justiça Estadual do Ceará, por ofício, que Ronaldo foi detido naquele Estado na tarde da última quinta-feira (11). As circunstâncias da prisão não foram detalhadas.

Ronaldo, de 36 anos, estava com visual diferente das fotografias divulgadas pelas autoridades cearenses e apresentou documento falso no nome de Pedro Romualdo Junqueira, mas foi descoberto. Ele não prestou depoimento nem assinou o mandado de prisão preventiva, alegando estar com falta de ar em razão de um quadro de Covid-19.

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE), Ronaldo estava dentro do helicóptero utilizado na embosca e foi um dos assassinos de 'Gegê do Mangue' e 'Paca', em uma terra indígena em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em 15 de fevereiro de 2018.

Dez pessoas foram acusadas por participação no duplo homicídio. Sete já foram presas, sendo que uma delas - o piloto Felipe Ramos Morais - foi solta pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Três réus seguem foragidos, após 3 anos e 9 meses.

Os réus do duplo homicídio:

André Luís da Costa Lopes, o 'Andrezinho da Baixada', preso em São Paulo em outubro de 2019;

Carlenilton Pereira Maltas, o 'Ceará', preso em Sergipe em abril de 2019;

Erick Machado Santos, o 'Neguinho Rick da Baixada', foragido;

Felipe Ramos Morais, preso em Goiás em maio de 2018 e solto pelo TJCE em abril de 2021;

Gilberto Aparecido dos Santos, o 'Fuminho', preso em Moçambique em abril de 2020;

Jefte Ferreira Santos, preso em São Paulo em janeiro de 2019;

Maria Jussara da Conceição Ferreira Santos (mãe de Jefte Santos), foragida;

Renato Oliveira Mota, foragido;

Ronaldo Pereira Costa, preso em Santa Catarina;

e Tiago Lourenço de Sá de Lima, o 'Tiririca', preso em São Paulo em agosto de 2021.