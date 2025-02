Ex-pastor roubou carro da jovem Natany Alves em Quixeramobim para pagar dívida com casa de prostituição, diz inquérito

O roubo do carro da estudante Natany Alves Sales, de 20 anos, em Quixeramobim - que terminou com a morte da jovem - teria sido motivado por uma dívida que um dos presos, o ex-pastor evangélico Francisco Márcio Freire, tinha com uma casa de prostituição, em Quixadá. É o que aponta a investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE), que foi concluída com o indiciamento dos três suspeitos presos.

O veículo da vítima, um Renault Kwid de cor branca, foi localizado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na Rua Enéas de Lima, em Quixadá, próximo da Rodoviária Municipal, por volta de 16h30 do dia 16 de fevereiro último, poucas horas depois de a estudante ser raptada (por volta de 13h), em Quixeramobim.

A investigação da Delegacia Municipal de Quixeramobim descobriu que o local escolhido pelos criminosos não foi aleatório: estava perto de uma casa de prostituição, "local onde, dias antes, Márcio havia empenhado seu próprio carro em troca de drogas, bebidas e garotas de programa", revelou o Relatório Final da Polícia Civil.

Legenda: Francisco Márcio Freire se denominava como pastor evangélico, pelo menos até o ano de 2020 Foto: Reprodução

Segundo o Relatório, Francisco Márcio já era investigado em outro inquérito policial em que foi confirmada "a ligação de Márcio com prostíbulos em Quixadá/CE, locais já conhecidos pela comercialização de drogas e exploração da prostituição".

R$ 4,5 mil seria a dívida de Márcio com a casa de prostituição, em Quixadá. Ele teria quitado a dívida e recebido mais R$ 500, com a penhora do veículo.

O proprietário do estabelecimento adulto é suspeito de tráfico de drogas e agiotagem e ainda é monitorado por tornozeleira eletrônica. O objetivo de Márcio seria trocar o veículo roubado de Natany pelo carro penhorado, segundo a Polícia Civil.

"A apuração consolidou a conduta de Márcio no consumo de drogas, bebidas e na exploração de serviços sexuais. Além disso, os fatos reforçam a premeditação do latrocínio, indicando que o crime foi arquitetado para que Márcio pudesse, posteriormente, reaver seu veículo e liquidar sua dívida", concluiu o relatório policial.

O Carnaval na cidade foi cancelado após a morte da jovem, conforme anunciou o prefeito Cirilo Pimenta (PSB) no último dia 20.

Legenda: Corpo de Natany Alves Sales foi encontrado em uma estrada, na cidade de Banabuiú Foto: Reprodução

TRÊS SUSPEITOS INIDICIADOS

Os três presos pela morte da estudante Natany Alves Sales, de 20 anos, foram indiciados pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por latrocínio (roubo seguido de morte), ocultação de cadáver e associação criminosa, na última terça-feira (25). Um deles, o ex-pastor evangélico Francisco Márcio Freire, ainda foi indiciado por estupro.

A Polícia Civil concluiu, no Relatório Final, que "o crime de estupro praticado por Francisco Márcio Freire está evidenciado pela dinâmica do crime e pelas provas colhidas, demonstrando que ele criou um contexto de dominação e violência, tornando qualquer contato físico para a satisfação da lascívia do agressor, um ato de abuso sexual consumado".

Apesar do laudo pericial não apontar a existência de conjunção carnal, não há como descartar a ocorrência da prática de atos libidinosos. Contudo, há fortes evidências de que o suspeito Márcio tentou consumar o ato sexual e encontrou resistência da vítima. Os sinais de defesa, somados aos relatos dos demais autores do crime e aos gritos de socorro emitidos pela vítima, indicam que Natany foi alvo de tentativa de violência sexual, sendo esse o momento em que esboçou maior resistência." Equipe da Delegacia Municipal de Quixeramobim Em relatório

Os outros suspeitos presos, Francisco Teodósio Ramos Neto e Jardson do Nascimento Silva, revelaram à Polícia que Francisco Márcio "vinha adotando um comportamento diferente durante o percurso e que inclusive chegou a mencionar a seguinte frase: 'Às vezes o diabo coloca pratos deliciosos na nossa frente'".

QUEM É MÁRCIO FREIRE

Francisco Márcio Freire é natural de Quixadá e tem 43 anos. Ele se apresentava como pastor evangélico, participava de cultos e era compositor de músicas evangélicas, pelo menos, até o ano de 2020, época em que também participava de ações sociais - conforme fotografias e vídeos publicados nas redes sociais. Apesar da vida religiosa, ele tinha antecedentes criminais por homicídio, roubo, furto, ameaça e violência doméstica.

A defesa dos suspeitos foi realizada pela Defensoria Pública Geral do Ceará na audiência de custódia. Ao ser interrogado pela Polícia, Francisco Márcio contou que "desceu do carro e atravessou a cerca junto com a vítima; que nesse momento, a mulher teria se abaixado repentinamente, pegado uma pedra e o atingindo na cabeça".

"Que, em seguida, derrubou a vítima no chão; Que segundo seu relato, após essa ação, afirmou para os comparsas que não faria nada com a vítima e que a deixaria no local; Que então, ele retornou para o carro, pulando a cerca, e seguiu em direção ao veículo. Que ao olhar para trás, percebeu que Francisco (Teodósio) permaneceu no local, enquanto Jackson do Nascimento Silva vinha em sua direção. Jackson, ao se aproximar, teria afirmado que Francisco era um psicopata, pois havia matado a vítima", acrescentou o suspeito, segundo o Termo de Interrogatório.

Legenda: Francisco Márcio Freire, Francisco Teodósio Ramos Neto e Jardson do Nascimento Silva tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça Foto: Reprodução

Francisco Teodósio Ramos Neto e Jardson do Nascimento Silva foram indiciados pela Polícia Civil do Ceará pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte), ocultação de cadáver e associação criminosa. Teodósio, também de 43 anos e natural de Fortaleza, tinha antecedente por violência doméstica; enquanto Jardson, 23, natural de Russas, não tinha passagens pela Polícia até esta prisão.

No interrogatório, Francisco Teodósio confirmou que "Márcio a conduziu (vítima) até um ponto mais afastado, onde o outro suspeito Jardson foi, após a garota começar a gritar; Que o depoente relatou que permaneceu no carro, pois estava sob efeito de álcool e drogas. Que momentos depois, os dois suspeitos retornaram ao veículo em estado de nervosismo, demonstrando desespero, e exigiram que o grupo deixasse o local rapidamente; Que o depoente percebeu que algo grave havia acontecido, mas somente mais tarde constatou que a vítima havia sido assassinada".

Jardson Silva também sustentou a versão que Márcio desceu do carro com a jovem e os dois pularam uma cerca. "Que, escutou a mulher gritando e o interrogando e Francisco Teodósio pularam a cerca para verificar o que está acontecendo", narrou. Entretanto, Jardson apontou, inicialmente, que "quem finalizou a mulher foi Francisco Teodósio" e "o interrogando e o Francisco Márcio não concordaram em matar a mulher, somente com o roubo do veículo".

O trio foi preso em flagrante em Quixadá, na residência da filha de Francisco Márcio, poucas horas depois do latrocínio, na noite de 16 de fevereiro último.

Natany Alves Sales foi raptada pelos criminosos no Centro de Quixeramobim e teve o corpo encontrado em uma estrada no Município de Banabuiú.