Carnaval em Quixeramobim é cancelado após morte de jovem Natany Alves, anuncia prefeito

Cirilo Pimenta (PSB), prefeito de Quixeramobim, anunciou o cancelamento da edição de 2025 do Carnaval do município — intitulado por "CarnaCentral". A informação foi divulgada pelo gestor em publicação no Instagram, nesta quinta-feira (20). A morte da jovem Natany Alves Sales, de 20 anos, sequestrada por três homens e morta ao tentar deixar um estacionamento, foi o que motivou a suspensão da festa.

“Eu gostaria de avisar a população que tomei a decisão de que não vamos fazer Carnaval, a prefeitura vai suspender (a festa), em respeito a opinião da própria população, e em respeito inicialmente à própria família. Nós vamos atender”, relatou Cirilo Pimenta.

Veja fala do prefeito:

Em seguida, o prefeito falou sobre o momento de luto dos familiares. "Essa escolha não foi fácil, mas foi tomada com respeito e solidariedade à família de Natany e à nossa comunidade, que viveu um momento de dor e tragédia nos últimos dias. Não podemos celebrar enquanto ainda estamos chorando a perda de uma vida preciosa. Precisamos respeitar o luto e a dor daqueles que foram afetados por essa tragédia".

Crime chocou Estado

Natany Alves foi assassinada a pedradas após ser sequestrada por três homens em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará. O rapto aconteceu no último domingo (16), quando a jovem saía de uma igreja.

O corpo dela foi encontrado horas depois em uma estrada em Banabuiú, a 71,9 quilômetros de distância dali.

O trio responsável pelo crime — Francisco Márcio Freire, 43, Francisco Teodósio Ramos Neto, 43, e Jardson do Nascimento Silva, 23 — foi capturado na mesma noite e teve suas prisões convertidas em preventivas nesta terça-feira (18) pelo juiz Welithon Alves de Mesquita, que responde pelo 3º Núcleo Regional de Custódia e Garantias (Quixadá).

Natany cursava o 2º semestre do curso de licenciatura em Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Quixadá.

A Polícia trata o caso como latrocínio — roubo seguido de morte — e entende que o crime foi de "oportunidade", uma vez que os criminosos não conheciam a vítima e teriam se aproveitado do fato de que ela estava sozinha na rua para abordá-la.