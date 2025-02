Suspeitos de latrocínio contra jovem em Quixeramobim têm prisão preventiva decretada pela Justiça

Os três homens presos pelo latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou a estudante Natany Alves Sales, de 20 anos, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça Estadual, em audiência de custódia realizada na última segunda-feira (17). A jovem foi sepultada em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará, na noite de segunda, sob forte comoção popular.

As prisões em flagrante de Francisco Márcio Freire e Francisco Teodósio Ramos Neto, ambos de 43 anos, e Jardson do Nascimento Silva, 23, foram convertidas em prisão preventiva, pelo juiz Welithon Alves de Mesquita, respondendo pelo 3º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias (Quixadá).

O magistrado considerou que há "uma acentuada e profunda reprovabilidade na conduta ético jurídica dos autuados ao levarem a vítima ao óbito por meio de pedradas na cabeça, demonstrando completo desprezo, mesquinhez e desapego pela vida humana".

Nessa senda, a intervenção do estado nesse contexto mostra-se imprescindível como forma de evitar a reiteração de atos delituosos, sendo que a imposição de liberdade aos autores logo após serem flagranteados em pleno ato delitivo representa medida nociva e nada educativa à repressão de suas condutas, podendo, em via inversa, servir de mola propulsora aos seus comportamentos de desrespeito às normas de conduta postas." Welithon Alves de Mesquita Juiz de Direito

A decisão judicial atendeu pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE) de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A defesa dos suspeitos, representada pela Defensoria Pública Geral do Ceará, pediu pela concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares - como monitoramento por tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno.

Suspeito já foi condenado por roubo

Segundo a Defensoria Pública, os suspeitos possuem residência fixa, o que contraria a informação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) que eles eram "andarilhos" (não tinham residência fixa). A Defensoria alegou que Francisco Márcio "é pai de 6 filhos menores de idade, sendo um deles portador de deficiência, que dependem de seus cuidados", "é primário e sem antecedentes criminais" e "colaborou com as investigações, indicando inclusive o local onde estava o corpo da vítima".

Entretanto, Francisco Márcio Freire já foi condenado por roubo e responde a um processo por violência doméstica, segundo a decisão judicial do 3º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias.

Sobre Francisco Teodosio, a Defensoria sustentou que ele "tem apenas um registro criminal anterior (Lei Maria da Penha)" e "nega participação direta na morte da vítima". Quanto a Jardson Silva, o Órgão afirmou que dele é "primário e sem antecedentes criminais" e "não participou diretamente da execução do crime".

Enterro sob forte comoção

Centenas de pessoas acompanharam o sepultamento de Natany Alves Sales, de 20 anos, na noite desta segunda-feira (17), em Quixeramobim. A jovem foi raptada e assassinada por três homens na tarde do último domingo (16).

O enterro foi realizado no Cemitério Parque Afame, que fica no município da região do Sertão Central, por volta das 20h. Durante o dia, Natany foi velada na Funerária Afame.

O momento foi marcado por um ato religioso e pela comoção de familiares, amigos e moradores da região. A vítima era evangélica e havia sido abordada pelos criminosos depois de entrar no próprio carro no estacionamento de uma igreja em Quixeramobim.

A Polícia acredita que Natany Alves foi vítima de um latrocínio motivado pelo fato de que os suspeitos tinham contraído uma dívida e tido a ideia de roubar um veículo para pagá-la.

O corpo dela foi localizado em uma rodovia entre os municípios de Banabuiú e Morada Nova. O carro roubado foi abandonado pelos criminosos em uma rua na cidade de Quixadá — a 43,8 km do município em que ela foi raptada.