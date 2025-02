Sepultamento de jovem vítima de latrocínio em Quixeramobim, no Ceará, reúne centenas de pessoas

Centenas de pessoas acompanharam o sepultamento de Natany Alves Sales, de 20 anos, na noite desta segunda-feira (17), em Quixeramobim. A jovem foi sequestrada e assassinada por três homens na tarde do último domingo (16), sendo vítima de um latrocínio — roubo seguido de morte.

O enterro foi realizado no Cemitério Parque Afame, que fica no município da região do Sertão Central, por volta das 20h. Durante o dia, Natany estava sendo velada na Funerária Afame.

O momento foi marcado por um ato religioso e pela comoção de familiares, amigos e moradores da região.

A vítima era evangélica e havia sido abordada pelos criminosos depois de entrar no próprio carro no estacionamento de uma igreja em Quixeramobim.

ENTENDA O CASO

A Polícia acredita que Natany Alves foi vítima de um latrocínio motivado pelo fato de que os suspeitos tinham contraído uma dívida e tido a ideia de roubar um veículo para pagá-la.

O corpo dela foi localizado em uma rodovia entre os municípios de Banabuiú e Morada Nova. O carro roubado foi abandonado pelos criminosos em uma rua na cidade de Quixadá — a 43,8 km do município em que ela foi raptada.

O sequestro da jovem foi registrado por diferentes câmeras de segurança da região. Um dos vídeos mostra o exato momento em que a jovem caminha até o próprio carro, na rua Tabelião Miguel Câmara, e é seguida pelos três homens que, depois, a arrebatam.

No registro, é possível ver Natany, que usa um vestido verde, se aproximando do carro. Os suspeitos surgem um a um, pouco depois que a jovem entra no veículo, e a abordam.