Acusado de matar dono de casa noturna na Praia de Iracema, em Fortaleza, é absolvido por júri popular

Um homem acusado de matar o dono de uma casa noturna na Rua Dragão do Mar, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, foi absolvido pelo júri popular, na Justiça Estadual, na última quinta-feira (27). Paulo Ferreira Neto foi assassinado a tiros em frente ao seu estabelecimento, na noite de 16 de janeiro de 2022.

O Conselho de Sentença formou maioria para absolver o réu Lindemberg de Sousa Mendes do crime de homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). A Justiça determinou a soltura do acusado, se ele não tiver mandado de prisão por outro crime.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu pela condenação do réu durante o processo criminal, mas requereu a absolvição do acusado no júri popular, pedido que foi acompanhado pela defesa e acatado pela maioria dos jurados.

A defesa de Lindemberg Mendes, representada pelos advogados Jader Aldrin Evangelista Marques e João Igor Furtado, emitiu nota em que afirma que "a Justiça prevaleceu. Lindemberg de Sousa Mendes foi absolvido porque não havia nenhuma prova concreta contra ele".

Desde o início, a defesa demonstrou que a acusação se baseava em boatos e contradições, sem qualquer evidência técnica ou testemunha ocular que o colocasse na cena do crime. O Tribunal do Júri reconheceu que condenar alguém sem provas seria um erro irreparável. A verdade venceu, e a inocência de Lindemberg foi provada perante a sociedade." Jader Aldrin Evangelista Marques e João Igor Furtado Advogados de defesa

Briga entre facções criminosas

Os Memoriais Finais do Ministério Público, que a reportagem teve acesso, apontavam que Lindemberg de Sousa Mendes e Valfrisio de Carvalho Filho teriam sido os executores do crime contra Paulo Ferreira Neto, em Fortaleza, na noite de 16 de janeiro de 2022. Valfrisio acabou assassinado, poucos meses depois.

"Segundo a denúncia, no dia, horário e local acima referidos a vítima Paulo Neto se encontrava na calçada em frente à boate Nouage Club, da qual era dono, quanto foi surpreendido pela repentina aproximação de um veículo, estando em seu interior os réus Lindemberg, v. "Loirim" e Valfrisio, os quais, agindo em concurso, efetuaram disparos contra a vítima Paulo Neto, evadindo-se do local em seguida", narrou MPCE.

As investigações policiais apontaram que "a morte da vítima está relacionada com a rivalidade entre as facções criminosas Comando Vermelho e sua dissidência, denominada Massa Carcerária. Há informação de que a vítima comandava o tráfico de drogas nas comunidades Baixa Pau, Oitão Preto e Graviola".

Conforme as investigações, Paulo Neto tinha assumido a liderança da facção carioca Comando Vermelho (CV) no tráfico de drogas, no bairro Praia de Iracema, e Lindemberg supostamente tinha o interesse de tomar o território para a facção cearense Massa Carcerária.