Funcionários de Prefeitura de Croatá são presos por se apropriarem de benefício de crianças autistas

Dois homens suspeitos de receberem benefício destinado a três crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram presos, nesta quinta-feira (1º), em Croatá, a 340 km de Fortaleza. Rafael Gomes de Araújo, de 37 anos, e Luan Ribeiro do Carmo Silva, de 25 anos, são funcionários da Prefeitura do município e acompanhavam a população benefícios assistenciais.

A mãe de uma das vítimas denunciou à Polícia que os suspeitos possuíam as senhas e os logins das mães das crianças para acompanhar a validação do benefício e recebimento do dinheiro. Ao terem o valor liberado pelo Governo, as mães repassavam cerca de um salário mínimo ou 30% do saldo para a dupla.

A Prefeitura de Croatá informou, em nota, que um dos envolvidos foi imediatamente exonerado do cargo que ocupava. Em dezembro de 2023, o outro suspeito já havia sido desligado das atividades.

O executivo municipal também alegou que está à disposição das autoridades, além de se solidarizar com as vítimas.

Veja também

Investigações

Agentes das Delegacias Municipais de Croatá, de Guaraciaba do Norte e de Ipú participaram da ação na manhã desta quinta-feira (1º).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, foram cumpridos mandados de prisão preventiva pelo crime de concussão em desfavor de Luan e Rafael, expedidos pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Concussão é o ato do servidor público pedir vantagem indevida para si ou outra parte, seja de forma indireta ou direta.

Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Croatá. Com os funcionários, foram apreendidos um computador, dois celulares, diversos documentos e anotações.

A Polícia Civil orientou que mais pessoas que tenham sido vítimas do crime procurem uma unidade policial para registrar um Boletim de Ocorrência. Luan e Rafael foram conduzidos para Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte e estão à disposição da Justiça. A Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte está responsável pelas investigações.