Mãe com bebê de colo e outras duas mulheres são presas no CE com cocaína avaliada em R$ 8,7 milhões

Três mulheres foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (15), em Croatá, no Interior do Ceará. Segundo o órgão, as suspeitas transportavam uma "expressiva quantidade de drogas" em um ônibus que seguia de Belém (PA) para Natal (RN). Uma delas estava com o filho recém-nascido.

A PRF informou que foram encontradas três mochilas e três malas com aproximadamente 40 quilos de cloridrato e 12,5 kg de pasta base de cocaína. Somando os valores dos entorpecentes apreendidos, estima-se que as drogas custam em torno de R$ 8,7 milhões.

Uma das presas estava com o filho, que tem apenas uma semana de vida, e todas as três confirmaram serem donas das bagagens com as substâncias ilícitas. Uma outra envolvida afirmou à polícia ter passagem criminal por tráfico de drogas. As três são naturais de Dom Eliseu, no Pará.

Autuação

As substâncias e as mulheres detidas foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Polícia Civil de São Gonçalo do Amarante. As três presas foram autuadas pelo crime de tráfico de drogas e as investigações seguem em aberto.