Homem que recebeu R$ 50 para participar de ataques no Ceará é condenado a 15 anos de prisão

Cinco homens foram condenados por formar organização criminosa e atear fogo em um ônibus municipal de Pacatuba durante a série de ataques a veículos e instituições públicas e privadas no Ceará. Os atentados ocorreram no início do ano de 2019 como represália da indicação do secretário Mauro Albuquerque para a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). Dentre os condenados, está Felipe Ferreira Barros que, conforme a denúncia, teria recebido R$ 50 para participar do ataque.

Além de Felipe, também foram sentenciados por organização criminosa e incêndio criminoso: Tiago de Souza, Vanderson Gabriel Barros da Silva, Cleonilson Paula Pereira e Jonatan Alves do Nascimento. No entanto, todos eles foram absolvidos por corrupção de menores.

Para os juizes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, "por meio das testemunhas e do laudo pericial de incêndio, não existem dúvidas acerca da responsabilidade penal dos acusados por terem causado incêndio no ônibus da Prefeitura de Pacatuba/CE, expondo a perigo concreto o patrimônio de outrem (vizinhos) e a integridade física dos funcionários e vigias que estavam no prédio da subprefeitura que foi exposta à perigo pelas chamas".

Veja as penas individualizadas:

Cleonilson Paula Pereira

17 anos e 6 meses

Felipe Ferreira Barros 15 anos e 2 meses

Tiago de Souza 15 anos e 9 meses

Vanderson Gabriel Barros 13 anos e 1 mês

Jonatan Alves do Nascimento 14 anos e 11 meses

Tiago, Vanderson, Cleonilson e Jonatan negaram ter participado do crime. Nos autos, consta a versão de que Vanderson e Cleonilson já estavam presos na data do ataque.

O ônibus estava estacionado da sede da subprefeitura da Pacatuba, no dia 3 de janeiro de 2019, quando foi incendiado por volta das 21h. Na época, aconteciam ataques criminosos no Ceará.

CONVOCAÇÃO POR WHATSAPP

Policiais civis investigavam o "ataque incendiário em desfavor de ônibus da prefeitura de Pacatuba ocorrido na véspera desta data, ocasião em que, após receberem denúncia indicando o endereço onde se encontravam os infratores responsáveis pelos ataques".

Chegando ao local, encontraram Felipe Ferreira com queimaduras no corpo. Consta nos autos que ele teria confessado a participação no crime e disse ter atendido a um “salve de autoria da facção criminosa GDE determinando a prática de incêndio a prédio público".

Ele teria sido convocado por meio de um grupo do Whatsapp, quando recebeu uma mensagem: "quem está na ativa?". Conforme Felipe, ele recebeu proposta de R$ 50 para colocar fogo no veículo e chegando ao local encontrou os demais envolvidos na ocorrência.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR