Adolescente suspeito de matar lutador próximo à Arena Castelão é apreendido em Fortaleza

Um adolescente suspeito de cometer um ato infracional análogo a homicídio doloso contra um lutador no entorno da Arena Castelão, em Fortaleza, foi apreendido pela Polícia Militar nessa quarta-feira (14). A captura do suspeito ocorreu no bairro Serrinha, também na Capital.

Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e está a disposição da Justiça. Os agentes de segurança localizaram o suspeito menos de 24 horas após a morte de Romário Sauna.

O menor de idade possui passagens por atos infracionais análogos à lesão corporal dolosa e roubo à pessoa.

Relembre o caso

O lutador Romário Sauna, de 34 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na Rua 1º de Abril, no bairro Castelão, em Fortaleza, próximo à Areninha. A vítima chegou a ser encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A escola de artes Dragon Kombat, na qual Romário treinava, manifestou pesar sobre o ocorrido. "Olhamos para o céu e agradecemos por todas as coisas maravilhosas que você fez (e continuará fazendo) nas nossas vidas. Descanse em paz", disse.