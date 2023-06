Lutador de 34 anos é morto a tiros em areninha próxima à Arena Castelão, em Fortaleza

O lutador Romário Sauna, 34 anos, morreu após ser atingido por disparos de armas de fogo na Rua 1º de Abril, no bairro Castelão, em Fortaleza, próximo à Areninha. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda na noite de terça-feira (13).

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para ir ao local.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está investigando a ocorrência por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Mensagens de pesar

A escola de artes marciais Dragon Kombat publicou uma nota lamentando a morte de Romário, que costumava competir em campeonatos da área.

"Eu sei que nenhuma lágrima vai trazer você de volta. Nossos corações tentam encontrar sossego, imaginando você em paz, sorrindo, entre as nuvens. Então, olhamos para o céu e agradecemos por todas as coisas maravilhosas que você fez (e continuará fazendo) nas nossas vidas. Descanse em paz", disse.

No começo da madrugada desta quarta-feira (14), a noiva dele, Rayane Ribeiro, também se pronunciou. Em publicação no Instagram, compartilhou a última foto que os dois tiraram para "testar a câmera do celular novo".

Rayane Ribeiro Noiva de Romário "Te amo tanto, vai ser muito difícil conviver com essa dor. O que me conforta é saber que você tev um encontro com Cristo e tenho certeza que está na Glória que era o lugar tão esperado por você".

"Tantas coisas que vivemos, né, amor? Tantas coisas você me ensinou, tantas coisas descobrimos juntos. Meu coração está doendo demais, nunca fui tão bem tratada por homem nenhum. Te amo tanto. Sabe, queria tantas coisas, tinha planejado tantas coisas", afirmou.

Rayane agradeceu por toda a ajuda dele. "Só vai ficar as lembranças maravilhosas porque foi só o que você me deixou. Estou tão aflita, você não merecia. Seu coração era enorme", concluiu.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR