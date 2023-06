PF deflagra operação contra fraudes bancárias que causaram prejuízo de R$ 1,7 milhão

A Polícia Federal (PF) cumpre mandado de busca e apreensão em Fortaleza, nesta quarta-feira (14), para identificar organização criminosa responsável por fraudes bancárias no Ceará e nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com a PF, o esquema criminoso frauda equipamentos eletrônicos da Caixa Econômica Federal para realizar saques ilegais.

Segundo a investigação, os fraudadores manipulam equipamentos para gerar saques no valor de R$ 2 mil com registros de débito de apenas R$ 20 nas contas. A PF identificou que o grupo realizou mais de 900 saques fraudulentos em 39 contas bancárias, somando R$ 1.700.296. Em apenas um dia, mais de 700 saques foram feitos somente no Ceará.

Ainda conforme a PF, os saques envolveram pessoa de empresa terceirizada da Caixa com acesso aos equipamentos do banco.

A Operação Vintém busca documentos e eletrônicos que auxiliem na comprovação dos crimes e na identificação de mais de 20 outros membros do grupo criminoso.

Peculato e furto qualificado

Conforme a PF, as condutas dos investigados podem configurar o cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa, peculato e furto qualificado, com penas que podem chegar a 28 anos de prisão.

O nome da operação remete aos valores debitados fraudulentamente das contas, através de estratagemas criminosos.

As investigações continuam, com análise do material apreendido, visando a identificação dos demais membros da organização criminosa.