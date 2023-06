Suspeito de atear fogo em ex-companheira tem prisão convertida em preventiva

O homem preso por atear fogo na ex-companheira no bairro São Gerardo, em Fortaleza, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta terça-feira (13). Ele é investigado por tentativa de feminicídio.

A vítima, Talita Lopes Falcão, de 34 anos, teve 80% do corpo queimado e foi internada em estado gravíssimo no Instituto Dr. José Frota (IJF). O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12).

Segundo a advogada da vítima, Mariana Diniz, a audiência de custódia do suspeito deveria ocorrer na quarta-feira (14), mas foi adiantada para esta terça "devido à delicadeza do caso".

O homem está na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap) da Polícia Civil. O casal estava separado há um ano, mas ele não aceitava o fim do relacionamento, ainda conforme Mariana.

Talita havia entrado com uma medida protetiva contra o suspeito, que passou a ameaçá-la e vigiá-la na porta do trabalho e em casa. "Ele ficava de carro olhando para saber se ela estava com alguém", diz Mariana Diniz.

Crime premeditado

A defesa acredita que o crime tenha sido premeditado, já que cartas foram encontradas no carro dirigido pelo suspeito. "Tinha uma carta de próprio punho e duas digitadas dizendo que ele ia tirar a vida dela e a dele, pois não tinha mais porque viver", apontou Diniz.

Natália Falcão, irmã da vítima, afirmou em entrevista ao Diário do Nordeste que o suspeito usava a filha do casal, de 4 anos, para atingir a ex.

Ela relata que a irmã, em diversos momentos, teve medo de denunciar o ex-companheiro por causa da filha. "Minha irmã é uma pessoa maravilhosa, uma filha maravilhosa, muito trabalhadora e muito esforçada".

A irmã declara que o suspeito chegou a ameaçar a família toda de Talita. "Diversas vezes ela relatou situações de ameaças, coisas pesadas, como ele falar que ia tacar fogo na casa e na gente", afirmou.