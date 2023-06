Jovem de 18 anos é encontrado morto nove dias após desaparecer em Caucaia

Um jovem identificado como Gabriel da Silva Cruz, de 18 anos, foi encontrado morto, no último sábado (10), no bairro Cumbuco, em Caucaia. Ele estava desaparecido desde o último dia 1º. Conforme a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social, o caso é investigado pelo 31º Distrito Policial.

A vítima havia sido vista pela última vez em Caucaia. Um laudo da Perícia Forense irá identificar a causa da morte do jovem.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar, da Perícia Forense e do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local, no último sábado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser encaminhadas pelo (85) 3318-7290, do 31º Distrito Policial (31º DP).

As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, o qual é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.