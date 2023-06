Lutador baleado em Fortaleza perde movimento das pernas e faz reabilitação para voltar a andar

O lutador de kickboxing Serginho Junior, baleado no bairro Cais do Porto, em Fortaleza, está sem sensibilidade nas pernas. Internado, está fazendo reabilitação para voltar à rotina. O atleta conversou com o Diário do Nordeste, na noite desta quarta-feira (14), e contou detalhes sobre o crime e a recuperação.

"Com reabilitação, eu vou voltar a tudo normal. O médico falou isso. Então, até lá, vai ter que ser fisioterapia e me reabilitar. Vou andar novamente, sim, vou voltar para o normal", contou.

Serginho destacou que não há previsão de alta e disse que o momento agora é de adaptação.

Atleta estava prestes a viajar

O caso foi no último dia 6. A família estava jantando e ouviu disparos. Ao chegar à esquina de casa, o atleta foi atingido por três tiros, no pescoço e no quadril. Serginho descreveu que vestígios do projétil que o atingiu no quadril foram parar na lombar, o que está impedindo os movimentos.

"Foi um 'baque', né? Acho que não só para mim, acho que para todo mundo. [Ser baleado] três horas antes de eu viajar para um campeonato, um dos mais importantes...", refletiu.

O lutador foi baleado quando estava se preparando para viajar para o 32º Campeonato Brasileiro de Kickboxing, representando o Fortaleza Esporte Clube (FEC).

Serginho nasceu e cresceu na região do Serviluz e tem diversos títulos, incluindo Campeão Sul-Americano de Kickboxing e bicampeão Cearense. Ele é o segundo lugar no ranking nacional do peso leve da modalidade.

Aulão para auxiliar nas despesas

Com a quantidade de terapias incerta, amigos de Serginho encabeçaram um aulão solidário de kickboxing para auxiliar nas despesas.

"Os custos para todo o tratamento e reabilitação são altos e, por isso, haverá em Fortaleza um aulão para ajudar nesses custos. Será nesse domingo (18), às 16 horas, no Aterro da Praia de Iracema", escreveu Jê Azevedo, professor de Kickboxing, nas redes sociais.

Azevedo contou que os amigos o visitam diariamente e que está bem confiante e com uma "fé inabalável".

Recuperação "é uma luta"

As prioridades do atleta no momento são concluir o tratamento e se recuperar.

"É um passo de cada vez. É uma luta, né? É uma luta diária que eu vou ter agora. Cada dia é um dia abençoado que eu vou ter. É uma evolução que eu vou ter. É igual o treinamento com a luta", refletiu.

Investigações

À época da ocorrência, a Polícia Civil informou que apura o crime de lesão corporal. O caso está sendo investigado pelo 9º Distrito Policial.

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para obter atualizações sobre o caso e aguarda resposta.

