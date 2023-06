Lutador de kickboxing é baleado em Fortaleza horas antes de viajar para competição nacional

O lutador de kickboxing Sérgio Ferreira da Cruz Júnior, o Serginho Junior, de 29 anos, foi baleado no bairro Cais do Porto, em Fortaleza, na noite dessa terça-feira (6). O crime ocorreu horas antes do atleta viajar para uma competição nacional em Curitiba, no Paraná, para onde ele pegaria um avião às 7h desta quarta-feira (7).

Serginho representaria o Fortaleza Esporte Clube (FEC) no 32º Campeonato Brasileiro de Kickboxing. Conforme relatos dos familiares à TV Verdes Mares, eles estavam jantando quando ouviram disparos e o lutador saiu para ver o ocorrido. Quando ele chegou à esquina de casa, foi alvejado por três disparos.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura a lesão corporal. A vítima foi socorrida por moradores da região e encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram diligências na região. O 9º Distrito Policial (DP) está a cargo das apurações sobre o caso", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Multicampeão

Serginho nasceu e foi criado na região do Serviluz. Na carreira de kickboxing, ele possui diversos títulos, incluindo Campeão Sul-Americano de Kickboxing e bicampeão Cearense. Ele é o segundo lugar no ranking nacional do peso leve da modalidade.

Segundo o Fortaleza, que ele representa em eventos para agregar o time em diferentes modalidades, Serginho está sendo assistido pelo departamento médico do FEC, que está em contato com os médicos do IJF. O atleta faixa preta está no Fortaleza desde o fim do ano passado.