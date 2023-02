Irmãos são mortos a tiros em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza

Dois homens foram mortos a tiros na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta terça-feira (21). O crime aconteceu em via pública, próximo a uma festa de Carnaval que acontecia no município.

Segundo informações de populares, as vítimas eram irmãos e trabalhavam em uma oficina especializada em bicicletas. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

Ainda conforme os relatos, os irmãos passaram a segunda-feira (20) no município de Banabuiú, também no Ceará, e teriam retornado a Horizonte na manhã de terça.

Ainda não há informações do que pode ter motivado o crime. O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda posicionamento.