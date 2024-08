Tráfico de drogas e mortes: como agia a célula da facção CV na região do Maciço de Baturité, no CE

A atuação de uma célula da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) na região do Maciço de Baturité, no Ceará, foi desvendada a partir de investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE). 38 pessoas foram denunciadas e tiveram sigilo bancário quebrado, assim como o bloqueio das contas.

No último dia 9 de agosto, os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas decidiram levantar o sigilo do processo. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a documentos da investigação e revela o esquema criminoso, que envolvia o comércio ilegal de drogas e execução extrajudicial de rivais e de devedores do tráfico.

Para o Ministério Público do Ceará (MPCE), a investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) demonstra uma "uma rede de criminosos integrantes da orcrim Comando Vermelho cometendo diversos delitos, dentre integrar organização criminosa, armada, tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e outros crimes correlatos, por meio de conversas entre os representados e Antonio Gilliard".

LÍDER DA CÉLULA

Antonio Gilliard Oliveira dos Santos, o 'Cabra da Peste', foi preso em junho de 2023. Na época, ele "já era conhecido pelas forças policiais por diversos crimes, possuindo 4 mandados de prisão em aberto e, por ocasião da sua captura, foi, também, autuado em flagrante".

A partir da prisão dele foram apreendidos aparelhos celulares e determinada judicialmente a quebra de sigilo dos aparelhos.

Nas conversas analisadas, segundo os documentos, foi confirmado que o chefe da facção em Mulungu conversava diretamente com vários interlocutores sobre a comercialização de drogas, homicídios, lesões corporais, torturas, crimes patrimoniais e outros.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o homem tinha poder de comando dentro do grupo e "que todas as empreitadas criminosas que ocorrem na região passam pelo seu crivo/aval". Entre os crimes estão tráfico de drogas e homicídios.

Ao lado do acusado, a esposa dele, a denunciada Lara Maria Primo Belchior Germano, mostrava nas conversas de Whatsapp que sabia que o esposo estava na condição de foragido e mantinha contato direto com ele sobre a traficância de drogas e prestação de contas do comércio ilegal de entorpecentes.

Legenda: A mulher também foi presa Foto: Reprodução

"Desse modo, a investigação evidenciou a atuação criminosa da investigada que, integrante do grupo criminoso, atua com sentimento de pertencimento, atendendo as diretrizes da organização criminosa, inclusive mantendo contato direto sobre traficância de drogas e prestação de contas, com a liderança daquela região, no caso, o seu companheiro", conforme o relatório da Draco.

Em 2023, quando 'Cabra da Peste' foi localizado, ele ainda tentou fugir de carro e chegou a arremessar a esposa e o filho para fora do veículo em movimento, na Maraponga, em Fortaleza.

DEMAIS ACUSADOS

Ainda na lista dos 38 acusados está Francisco Italo Teodósio Coelho, com quem 'Cabra da Peste' conversava diretamente e, de acordo com trechos das conversas, se mostrava disposto a cometer crimes ordenados pelo líder da organização.

VEJA QUEM SÃO TODOS OS ACUSADOS:

ANTÔNIO GILLIARD OLIVEIRA DOS SANTOS

LARA MARIA PRIMO BELCHIOR GERMANO

FRANCISCO ÍTALO TEODÓSIO COELHO,

ANTÔNIO CÉSAR DOS SANTOS SILVA,

FRANCISCA MAIARA FERREIRA DA SILVA,

JAQUELINE ARAÚJO DE CASTRO,

TIAGO PEREIRA GOMES,

MARIA EDILENE ALVES FRAGA

PAULO RICARDO FRAGA BARROZO,

ERISSON GALDINO DE FREITAS,

BRUNO MOURA DA SILVA,

ANTÔNIO CLAUDEMIR OLIVEIRA CLARA,

ALEX DE SOUZA CAMPOS,

MARIA MICHELLE TERTO BARROS,

FRANCISCO ALLAN FERREIRA DO NASCIMENTO,

LUIZ BRUNO MENDONÇA COSTA ALVES,

WUALAME COELHO DE OLIVEIRA SILVA,

ANTÔNIO RONDINELI BERNARDINO MARTINS,

ANTÔNIO ETEVALDO DA SILVA SOUZA,

JOSÉ DE SOUSA MARTINS,

IRO SILVA DE QUEIROZ,

ALEX FERREIRA SOARES,

GUILBERTO LIMA DOS SANTOS,

IGOR FERREIRA LINO,

LARISSA BALDINO ALVES,

ELIELTON ALVES DE SOUSA,

ANDRÉ DE SOUZA FERREIRA,

MARIA JERLIANE SOARES DE MORAIS,

JOSE WILTON COSTA FRANCO,

FRANCISCO ROGÉRIO PEREIRA LIMA,

ANTÔNIO NILSON ALVES LUZ,

ARIEL PONSIANO DA SILVA,

CARLOS DIEGO MEDEIROS TOMÁS,

WILSON GOMES DE MORAIS,

ERIK MATEUS SOUSA DOS SANTOS,

MANUEL PRUDÊNCIO GUEDES,

RAFANIEL TOMAZ FERREIRA DE SOUZA

FERNANDO CÉSAR DOS SANTOS SILVA;

Para todos eles houve pedido de prisão preventiva. Há quem tenha sido preso e ainda siga na prisão, como Lara Maria, e quem esteja monitorado por tornozeleira eletrônica, a exemplo de Larissa Baldino. A reportagem não localizou as defesas dos acusados.