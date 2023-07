Chefe de facção que comandava o crime em Mulungu é preso em Fortaleza

Antônio Gilliard Oliveira dos Santos, 40, chefe de uma organização criminosa com atuação em Mulungu, no Maciço de Baturité, foi preso na última quinta-feira (29) no bairro Maraponga, em Fortaleza. Ele tinha quatro mandados de prisão em aberto e é dono de uma extensa ficha criminal, que inclui desde crimes de trânsito a corrupção de menores e homicídios.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que divulgou detalhes da prisão nesta terça-feira (4), os mandados de prisão eram devido aos crimes de homicídio, organização criminosa, corrupção de menores e roubo, todos cometidos na Região Norte do Estado.

As investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) concluíram que Gilliard era quem tomava todas as decisões de ações criminosas cometidas em Mulungu, onde ele também morava.

Foragido

O suspeito estava foragido desde que se tornou alvo das investigações policiais. Mas, na última quinta, o esconderijo dele na Capital foi localizado pelos agentes de segurança.

Na captura, de acordo com a Polícia, Gilliard tentou fugir de carro e chegou a arremessar a esposa e o filho para fora do veículo em movimento. No entanto, ele foi alcançado e preso, e suas pistolas e munições foram apreendidas.

"Além do cumprimento dos mandados, ele [Gilliard] foi autuado em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, direção veicular perigosa e dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano e dano qualificado", informou a SSPDS.

As investigações seguem para identificar e capturar outros envolvidos na organização criminosa da qual Gilliard é chefe.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR