o vice-prefeito de Mulungu, Geovane Vinhas, como novo presidente e como vice, o vice-prefeito de Itaitinga, Celso Rodrigues.

Opinião

Associação dos vice-prefeitos do Ceará elege nova diretoria

Gestores de Mulungu e Itaitinga vão comandar a instituição

Foto frontal Inácio Aguiar
Inácio Aguiar 26 de Julho de 2025
emendas, ceará, prefeituras, marcha dos vereadores, calendário de pagamentos, stf

PontoPoder

Prefeitos do Ceará articulam, em Brasília, prioridade no pagamento de R$ 1,5 bilhão em emendas

Apesar das negociações, ainda não há definição de quando os pagamentos começarão a ser feitos, conforme deputados ouvidos pelo PontoPoder

Ingrid Campos 29 de Abril de 2025
Homens furtam baterias de ônibus escolares

Segurança

Sete ônibus escolares têm baterias furtadas em Mulungu, interior do CE; aulas foram suspensas nesta segunda-feira (17)

Segundo a Prefeitura, responsável pela rede pública municipal de ensino, foram furtadas 14 baterias de sete ônibus do transporte escolar

Redação 16 de Março de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

PontoPoder

TCE identifica prefeituras no Ceará que pagam salários superiores ao teto remuneratório; veja lista

Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade

Luana Barros 24 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Mulungu?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Mulungu?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Candidatos

PontoPoder

Políticos preparam estreia de filhos e cônjuges para disputar vagas nas eleições de 2024 no Ceará

Segundo especialistas, estratégia de manutenção do poder político é habitual na vida pública cearense, mas não é uma especificidade do Estado

Bruno Leite 02 de Abril de 2024
PSB, prefeitos, Ceará, MDB, Eudoro Santana

PontoPoder

Dissidentes do MDB, prefeitos de quatro municípios cearenses se filiam ao PSB no mesmo dia

Todos eles eram do MDB, cuja crise vivida há meses foi externalizada recentemente em episódio envolvendo ofensas pessoais

Ingrid Campos 24 de Outubro de 2023
Policial civil de costas em frente a uma viatura

Segurança

Chefe de facção que comandava o crime em Mulungu é preso em Fortaleza

Para tentar fugir da Polícia, de carro, Antônio Gilliard Oliveira dos Santos ainda arremessou esposa e filho do veículo em movimento

Redação 04 de Julho de 2023

Segurança

Casal e bebê morrem em colisão entre moto e caminhão no interior do Ceará

As três vítimas tiveram óbito confirmado ainda no local do acidente

Redação 03 de Dezembro de 2022
