Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Viatura 'fake' da Polícia Militar é apreendida no Interior do Ceará

Suspeito de integrar a facção carioca Comando Vermelho foi preso em flagrante.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
As imagens mostram uma viatura fake da Polícia Militar do Ceará, adesivada como a verdadeira. O carro foi apreendido pela Corporação em um sítio em Mulungu, no Interior do Ceará.
Legenda: A viatura falsa da Polícia Militar era mantida escondida em um sítio em Mulungu, no Interior do Estado.
Foto: Reprodução.

Uma viatura 'fake' da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi apreendida pela Corporação, em um sítio no Município de Mulungu, no Interior do Ceará. Um homem, suspeito de integrar a facção carioca Comando Vermelho (CV), foi preso em flagrante.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a Polícia Militar recebeu informações de Inteligência que um membro de uma facção de Canindé estaria escondido em um imóvel, em Mulungu. As duas cidades ficam a cerca de 57 km de distância.

Policiais militares da 2ª Companhia do 29º Batalhão de Polícia Militar se deslocaram para o sítio e abordaram Jorge Luís Silva de Paula, de 33 anos. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38, municiado com seis projéteis, e mais seis munições no bolso da roupa.

Ao vistoriarem o sítio, os PMs encontraram um carro coberto por uma proteção. E, ao descobrir o veículo, os agentes se depararam com um Jeep Renegade adesivado como uma viatura da Polícia Militar.

Os policiais verificaram que se tratava de um carro roubado e "clonado": as placas NQY-7112 pertenciam a uma ambulância, enquanto as placas do Jeep eram SBU-5G55. O chassi e o motor também tinham a numeração adulterada.

Uma motocicleta roubada também foi apreendida no local. O suspeito, o armamento e os veículos apreendidos foram levados a uma delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE). 

"O suspeito – que já possuía antecedentes criminais por receptação, furto, porte ilegal de arma de fogo, ameaça, vias de fato, e outras infrações previstas na legislação penal e na Lei de Violência Doméstica – foi autuado em inquérito por porte ilegal de arma de fogo, receptação e por adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo", informou a Polícia Militar, em nota.

Veja também

teaser image
Segurança

Sede da SSPDS em Fortaleza é atingida por tiro após confronto na região

teaser image
Segurança

Arma e granada caseira são apreendidas após confronto entre suspeitos e PM em Fortaleza

Contratado para cuidar da casa

Ao ser interrogado pela Polícia Civil, Jorge Luís Silva de Paula afirmou que recebeu uma proposta para cuidar da casa e aceitou. Um motorista foi buscá-lo em casa, junto da esposa e do filho, em Canindé, e os levou até o sítio em Mulungu.

O suspeito disse que o carro já estava no local, coberto por uma lona, e foi disponibilizada uma motocicleta para ele utilizar na região. Ele admitiu que a arma de fogo apreendida era dele, a qual utilizava "para fazer a vigilância do sítio".

A esposa de Jorge Luís garantiu que o casal não tinha conhecimento da viatura policial 'fake'. Segundo ela, o contratante do marido pediu para eles não mexerem em nada que tinha na casa.

Envolvimento com facção criminosa

Jorge Luís afirmou que "não tem ligação com facção criminosa", mas, em Canindé, onde mora, "domina a facção criminosa Comando Vermelho, e por isso o interrogado é simpatizante do CV", segundo o Termo de Interrogatório em Auto de Prisão em Flagrante, realizado pela Polícia Civil.

A facção Comando Vermelho foi reprimida em uma intervenção policial, em Canindé, na última sexta-feira (31). Sete suspeitos foram mortos, no bairro Campinas.

Conforme as investigações policiais, o grupo criminoso ia atacar rivais da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que está instalada na região onde aconteceu a ação policial.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
As imagens mostram uma viatura fake da Polícia Militar do Ceará, adesivada como a verdadeira. O carro foi apreendido pela Corporação em um sítio em Mulungu, no Interior do Ceará.
Segurança

Viatura 'fake' da Polícia Militar é apreendida no Interior do Ceará

Suspeito de integrar a facção carioca Comando Vermelho foi preso em flagrante.

Messias Borges
Há 1 hora
lutador de mma e motorista edilson florencio condenado por estupro.
Segurança

TJ analisa recurso de decisão que soltou lutador de MMA condenado por estupro

A vítima é uma empresária, que pede a prisão do condenado.

Emanoela Campelo de Melo
03 de Novembro de 2025
Foto que contém a fachada da SSPDS em Fortaleza.
Segurança

Sede da SSPDS em Fortaleza é atingida por tiro após confronto na região

Caso aconteceu após confronto entre policiais e suspeitos nas proximidades da secretaria.

Redação
02 de Novembro de 2025
A imagem mostra três armas de fogo e munições em cima de um capô de uma viatura policial.
Segurança

Após denúncia de possível confronto, PM captura homem e apreende bolsa com 160 munições no Mondubim

A Polícia havia recebido denúncia de um possível confronto armado no bairro de Fortaleza.

Redação
02 de Novembro de 2025
viatura da policia civil da cidade de barbalha local do homicidio.
Segurança

Jovem de 18 anos é morta em Barbalha, no Ceará

Nenhum suspeito pelo crime foi preso.

Redação
02 de Novembro de 2025
viatura da policia militar do ceará.
Segurança

Dois homens são assassinados a tiros em Itapajé

Uma terceira vítima também foi ferida.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de carros de luxo apreendidos com homem preso por suspeita de tráfico de drogas, em Fortaleza.
Segurança

Polícia prende suspeito de tráfico e apreende carros de luxo em Fortaleza

Homem de 35 anos também teve contas bancárias bloqueadas.

Redação
01 de Novembro de 2025
Viatura policial em via da capital cearense.
Segurança

Polícia investiga agressão à mulher e dano a salão de bronzeamento em Fortaleza

Ação foi registrada neste sábado (1º), no bairro Siqueira.

Redação
01 de Novembro de 2025
Foto de agente da Polícia Militar do Ceará.
Segurança

Câmara deve aprovar PEC da Segurança até o fim de 2025; veja proposta

Projeto quer padronizar ação das polícias estaduais e criar Sistema Único de Segurança Pública.

Redação
01 de Novembro de 2025
Imagem mostra a arma, munição e granada apreendida.
Segurança

Arma e granada caseira são apreendidas após confronto entre suspeitos e PM em Fortaleza

O caso ocorreu na região da Cidade Jardim 1, no bairro José Walter.

Redação
01 de Novembro de 2025
Imagem mostra o material apreendido durante a ocorrência, incluindo armas, munições e material para o arrombamento do cofre.
Segurança

PM e outros 4 tentam assaltar agência bancária no CE e são presos

Foram apreendidas armas, munições e ferramentas usadas para arrombar o cofre da agência.

Redação
01 de Novembro de 2025
Montagem de dois prints de vídeo mostra homem de camisa preta sento segurado por mão de policial, para evitar fuga, e uma motocicleta azul utilizada para tentativa de sequestro contra uma criança.
Segurança

Homem força menina de 9 anos a ir até matagal e é preso no interior do CE

Vítima conseguiu fugir e reconheceu o suspeito.

Redação
01 de Novembro de 2025
Entregador é agredido em Fortaleza, e grupo de motoqueiros reage; veja
Segurança

Entregador é agredido em Fortaleza, e grupo de motoqueiros reage; veja

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da agressão.

Redação
01 de Novembro de 2025
Foto mostra grupo de policiais militares e civis fardados posando para câmera, ao amanhecer, com vegetação de caatinga atrás. Eles participaram da prisão de um homem suspeito de homicídio no Ceará.
Segurança

Suspeitos de matar procurador no CE são presos em dois Estados

Mandante da execução tentou fugir, mas foi capturado por policiais em Pernambuco.

Redação
01 de Novembro de 2025
Foto aérea mostra policiais civis fardados e armados posando para câmera enquanto há um homem algemado e sentado no chão, sem camisa. O ambiente é uma área rural com casa de telhas, chão de barro, cerca de arame e algumas árvores.
Segurança

Chefe do CV em Fortaleza é preso em Pernambuco

‘Wendel Mac’ tinha extensa ficha criminal desde 2018.

Redação
01 de Novembro de 2025
motim
Segurança

CGD arquiva inquérito contra seis PMs acusados de participarem de motim em 2020

Segundo as investigações, os agentes teriam utilizado de armamento pesado para coagir e ameaçar policiais militares em patrulha.

Paulo Roberto Maciel*
01 de Novembro de 2025
Policial civil em Quixadá imobiliza preso e impede fuga em Quixadá.
Segurança

Policial civil imobiliza preso e impede fuga em Quixadá, no Interior do CE

Mulher foi surpreendida pela tentativa de fuga, mas agiu rápido e foi parabenizada pela ação.

Redação
31 de Outubro de 2025
Fotos de chinelos e munições deixados para trás onde sete suspeitos foram mortos pela PM.
Segurança

Quem são os mortos em ação da PM em Canindé

Sete suspeitos de integrar o Comando Vermelho (CV) morreram em ação policial na madrugada dessa sexta-feira (31). Dois deles eram adolescentes.

Messias Borges e Luana Severo
31 de Outubro de 2025
Celulares apreendidos durante fiscalização em Juazeiro do Norte.
Segurança

Homem é preso pela PF no aeroporto de Juazeiro do Norte com 46 iPhones 17 Pro

Suspeito também portava ampolas e dispositivos de aplicação de medicamentos.

Redação
31 de Outubro de 2025
Elmano é um homem de meia idade de cabelos, bigode e barba grisalhos. Na foto, ele está sério, olhando para o lado.
Segurança

'Perderam a vida porque resolveram enfrentar a PM', dispara Elmano sobre morte de faccionados no CE

O governador do Ceará parabenizou a ação policial que resultou na morte de sete integrantes do CV, em Canindé.

Luana Severo
31 de Outubro de 2025