Viatura 'fake' da Polícia Militar é apreendida no Interior do Ceará

Uma viatura 'fake' da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi apreendida pela Corporação, em um sítio no Município de Mulungu, no Interior do Ceará. Um homem, suspeito de integrar a facção carioca Comando Vermelho (CV), foi preso em flagrante.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a Polícia Militar recebeu informações de Inteligência que um membro de uma facção de Canindé estaria escondido em um imóvel, em Mulungu. As duas cidades ficam a cerca de 57 km de distância.

Policiais militares da 2ª Companhia do 29º Batalhão de Polícia Militar se deslocaram para o sítio e abordaram Jorge Luís Silva de Paula, de 33 anos. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38, municiado com seis projéteis, e mais seis munições no bolso da roupa.

Ao vistoriarem o sítio, os PMs encontraram um carro coberto por uma proteção. E, ao descobrir o veículo, os agentes se depararam com um Jeep Renegade adesivado como uma viatura da Polícia Militar.

Os policiais verificaram que se tratava de um carro roubado e "clonado": as placas NQY-7112 pertenciam a uma ambulância, enquanto as placas do Jeep eram SBU-5G55. O chassi e o motor também tinham a numeração adulterada.

Uma motocicleta roubada também foi apreendida no local. O suspeito, o armamento e os veículos apreendidos foram levados a uma delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

"O suspeito – que já possuía antecedentes criminais por receptação, furto, porte ilegal de arma de fogo, ameaça, vias de fato, e outras infrações previstas na legislação penal e na Lei de Violência Doméstica – foi autuado em inquérito por porte ilegal de arma de fogo, receptação e por adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo", informou a Polícia Militar, em nota.

Contratado para cuidar da casa

Ao ser interrogado pela Polícia Civil, Jorge Luís Silva de Paula afirmou que recebeu uma proposta para cuidar da casa e aceitou. Um motorista foi buscá-lo em casa, junto da esposa e do filho, em Canindé, e os levou até o sítio em Mulungu.

O suspeito disse que o carro já estava no local, coberto por uma lona, e foi disponibilizada uma motocicleta para ele utilizar na região. Ele admitiu que a arma de fogo apreendida era dele, a qual utilizava "para fazer a vigilância do sítio".

A esposa de Jorge Luís garantiu que o casal não tinha conhecimento da viatura policial 'fake'. Segundo ela, o contratante do marido pediu para eles não mexerem em nada que tinha na casa.

Envolvimento com facção criminosa

Jorge Luís afirmou que "não tem ligação com facção criminosa", mas, em Canindé, onde mora, "domina a facção criminosa Comando Vermelho, e por isso o interrogado é simpatizante do CV", segundo o Termo de Interrogatório em Auto de Prisão em Flagrante, realizado pela Polícia Civil.

A facção Comando Vermelho foi reprimida em uma intervenção policial, em Canindé, na última sexta-feira (31). Sete suspeitos foram mortos, no bairro Campinas.

Conforme as investigações policiais, o grupo criminoso ia atacar rivais da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que está instalada na região onde aconteceu a ação policial.