Associação dos vice-prefeitos do Ceará elege nova diretoria

A Associação dos Vice-prefeitos do Estado do Ceará (Aviprece) tem nova direção. Em eleição realizada nesta sexta-feira (25), a entidade elegeu por aclamação o vice-prefeito de Mulungu, Geovane Vinhas, como novo presidente e como vice, o vice-prefeito de Itaitinga, Celso Rodrigues.

A nova composição reúne lideranças de diferentes regiões e espectros político-partidários, com o objetivo de ampliar a atuação institucional dos vice-prefeitos cearenses no diálogo com os poderes públicos e a sociedade civil.

O novo presidente destaca a necessidade de integração e fortalecimento do papel dos vice-prefeitos no desenvolvimento dos municípios. “Estamos construindo uma proposta baseada em união, transparência e compromisso com o desenvolvimento do nosso Estado”, afirma.

O vice-presidente eleito, Celso Rodrigues, trata o momento como de “responsabilidade”. Ele ressalta o apoio recebido do prefeito de Itaitinga, Marquinhos Tavares, sinalizando articulação política para o novo ciclo da associação. “Nosso compromisso é claro: seguir trabalhando com seriedade, escuta e parceria, unindo pessoas e municípios em prol de um Ceará mais forte, justo e desenvolvido”.

A composição da nova diretoria contempla representantes de todas as regiões do Estado, ocupando áreas estratégicas como comunicação, educação, saúde e infraestrutura.

Confira a formação completa da nova diretoria:

Presidente:

Mulungu – Geovane Vinhas

Vice-presidências:

1º VP – Itaitinga: Celso Rodrigues

2º VP – Boa Viagem: Jeyne Mesquita

3º VP – Ipu: Arlete Farias

Secretaria Executiva:

Secretário Geral – Tejuçuoca: Guto Mota

1º Secretário – Caucaia: Ana Priscila

Tesouraria:

Tesoureiro Geral – Paramoti: Airton Bezerra

1º Tesoureiro – Caridade: Amanda Lopes

Coordenadorias Temáticas:

Articulação Política – Cascavel: Rogério de Lima

Planejamento – Cariús: Nery Neto

Educação e Cultura – Camocim: Dra. Mônica Aguiar

Comunicação – Icapuí: Bruno Oliveira

Saúde – Tauá: Dra. Fátima Veloso

Infraestrutura – Morada Nova: Rafael Gabaglio

Estudos Políticos – Cariús: Marcos Araújo

Estatutos Legislativos – Capistrano: Mirla Menezes

Políticas Agropecuárias – Nova Russas: Anderson Pedrosa

Políticas Ambientais – São João do Jaguaribe: Dalênio Santos

Articulação Regional – Baturité: Irmão Carlinhos

Conselho Deliberativo:

Milhã – Rafael Pinheiro

Aratuba – Chico Abel

Jaguaribe – José Ricardo

Granjeiro – Kleber Freitas

General Sampaio – José Rubecy

Itatira – Carolina Bié

Quixadá – Marcelo Correia

Guaramiranga – José Airton

São Luís do Curu – Thailita Duarte

Senador Sá – Maria Veriane

Conselho Fiscal: