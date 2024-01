Um dos homens mais procurados do Ceará e dois comparsas são mortos em ação policial na Bahia

Um dos homens mais procurados pela Polícia cearense e apontado pelas autoridades como chefe de uma facção criminosa paulista, Evaldo Batista Ferreira, conhecido como 'Evaldo Coragem', de 59 anos, foi localizado e morto em uma ação policial, no Estado da Bahia, nesta quinta-feira (18). Dois comparsas que estavam com ele - que não tiveram a identidade divulgada - também morreram.

Participaram da operação, no município baiano de Juazeiro, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (FICCO/CE), a FICCO/BA, o Departamento de Inteligência (DIP) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e a Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE-Caatinga) da Polícia Militar da Bahia (PMBA). Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola calibre 380, duas espingardas calibres 12 e 20, carregadores, munições e R$ 30 mil em espécie.

Legenda: SSPDS determinou recompensa de R$ 8 mil para ter informações de 'Evaldo Coragem' Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF), que coordena a FICCO/CE, informou que, "durante a abordagem policial, o foragido, acompanhado de outros dois indivíduos, resistiram à prisão e vieram a óbito após confronto com a polícia militar na zona rural da cidade de Juazeiro/BA. No local foram arrecadadas três armas de fogo em poder de tais indivíduos".

Segundo a PF, 'Evaldo Coragem' era "liderança de organização criminosa de matriz paulista, que era suspeito de comandar ações criminosas na região norte do Ceará, bem como de participar de ações violentas contra instituições financeiras no estado". "O procurado tinha 59 anos e não era localizado desde outubro de 2022, ocasião em que foi expedido mandado de prisão preventiva pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Ceará", informou o Órgão.

R$ 8 mil foi a recompensa determinada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) para denunciantes que contribuíssem com informações que ajudassem a localizar 'Evaldo Coragem'.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) afirmou, em seu site, que "Evaldo Coragem fugiu do território cearense e, segundo investigações, buscava ampliar a atuação da organização criminosa paulista que ele representava. Além de recrutar novos associados, o criminoso pretendia também explodir agências bancárias no sertão nordestino, com o objetivo de angariar recursos".

Evaldo Batista Ferreira é um dos 'Irmãos Coragem' - como ficaram conhecidos três irmãos acusados de vários crimes, como homicídios, roubos a bancos, tráfico de drogas e ataques a agentes de segurança, na Região Norte do Ceará. José Eraldo Mesquita do Nascimento, o 'Eraldo Coragem', foi preso pela própria FICCO, em São Paulo, em julho do ano passado. Já Marcos Batista Ferreira Mendes, o 'Marquim Coragem' foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Sobral, em outubro de 2021.

Procurados em outros estados

A FICCO/CE também realizou a prisão no Ceará de dois suspeitos procurados em outros estados, nesta semana. Ainda nesta quinta (18), um homem de 47 anos, que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio, expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de São Luis, no Maranhão, foi preso no bairro Presidente Vargas, em Fortaleza. O suspeito apresentou identidade falsa e também foi autuado em flagrante.

E na última terça (16), foi capturado um homem de 27 anos, na Messejana, em Fortaleza. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Praia Grande, em São Paulo, por condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará - FICCO - é composta pela Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP).