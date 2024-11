Fortaleza registra pelo menos uma morte e 7 feridos após quatro tiroteios na noite de sexta (8)

Quatro tiroteios registrados em vias públicas de Fortaleza, na noite da última sexta-feira (8), deixaram pelo menos uma pessoa morta e sete feridas. A reportagem apurou, com fontes policiais, que a principal suspeita é de que as ações criminosas tenham sido motivadas pela guerra entre facções por território para o tráfico de drogas.

No bairro Bom Jardim, quatro pessoas foram baleadas e socorridas a um hospital. Um homem de 31 anos não resistiu aos ferimentos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a vítima possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas.

De acordo com uma fonte da Polícia Militar, homens em duas motocicletas passaram pela comunidade Santa Maria atirando contra moradores. As pessoas baleadas residiam em uma área dominada pela facção carioca Comando Vermelho (CV), enquanto os suspeitos seriam integrantes da facção cearense Guardiões do Estado (GDE).

Veja também Segurança Cantor de banda de forró é baleado por engano após tentativa de homicídio em Sobral Segurança Dupla é condenada ao total de 69 anos de prisão por invadir casa, roubar família e matar homem no CE

Outra troca de tiros entre supostos integrantes de facção criminosas foi registrada no bairro Quintino Cunha. "Na ocasião, dois homens foram lesionados com disparos de arma de fogo e socorridos para uma unidade médica", informou a SSPDS.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada acionada para atender a uma ocorrência de lesão corporal, na Barra do Ceará. Moradores se assustaram com dezenas de tiros. Um jovem foi baleado e socorrido a uma unidade hospitalar.

Homem é baleado e termina preso

Um homem também ficou baleado durante um confronto entre organizações criminosas, na Comunidade dos Cocos, na Praia do Futuro, em Fortaleza, na noite da última sexta-feira (8).

Ao ser acionada para o local, a Polícia Militar encontrou um homem de 27 anos baleado e o prendeu em flagrante. " O suspeito confessou que estava com outros indivíduos armados e que se livrou revólver de calibre .38 que portava enquanto fugia", informou a PMCE, em nota.

O suspeito já respondia por crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Policiais militares realizaram diligências em busca dos outros autores dos tiroteios ocorridos em Fortaleza, mas, até a publicação desta matéria, não há informação sobre mais prisões. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) irá investigar os casos.

A SSPDS destacou em nota que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncias", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/".

Redução de homicídios em outubro

O Governo do Estado divulgou, na última terça-feira (5), que o Ceará terminou o mês de outubro com uma redução de 8,5% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) - que incluem homicídios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios (roubos seguidos de morte).

Conforme dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foi a região com a maior queda de mortes violentas, com quase 40% de diminuição comparados os meses de outubro de 2023 e outubro de 2024.

Analisados estes mesmos períodos, em Fortaleza, a queda foi de 14,6% (70 mortes violentas em 2023 e 82 ocorrências em outubro deste ano).

No Ceará, ao todo foram contabilizadas 268 mortes violentas no último mês, número 8,5% menor do que em 2023 - que teve 293 crimes.

O governador Elmano de Freitas destacou que "os números ainda são elevados, mas acredita que "estamos no caminho correto na Segurança Pública do Estado".

"Temos efetivamente sinais de que a ação mais ostensiva da Polícia começa a ter um resultado, que ainda é pequeno na minha opinião". Governador Elmano de Freitas

Outro dado positivo é a queda de 20,5% no quantitativo de feminicídios. Conforme o governador, a "maior presença das forças policiais atuando nas ruas" atrelada à ação integrada dos poderes interfere positivamente para a redução dos CVLIs.