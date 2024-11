Ceará tem queda de 8,5% nos registros de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte

O índice de mortes violentas no Ceará está em queda. Na tarde desta terça-feira (5), o governador do Estado, Elmano de Freitas, anunciou que no último mês de outubro houve redução em Fortaleza, Região Metropolitana e no Estado todo dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que incluem homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios.

Conforme dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), a RMF é a região com maior queda, com quase 40% de diminuição comparados os meses de outubro de 2023 e outubro de 2024.

Analisados estes mesmos períodos, em Fortaleza, a queda foi de 14,6% (70 mortes violentas em 2023 e 82 ocorrências em outubro deste ano). No Ceará, ao todo foram contabilizadas 268 mortes violentas no último mês, número 8,5% menor do que em 2023.

O governador destaca que "os números ainda são elevados, mas acredita que "estamos no caminho correto na Segurança Pública do Estado".

"Temos efetivamente sinais de que a ação mais ostensiva da Polícia começa a ter um resultado, que ainda é pequeno na minha opinião". Governador Elmano de Freitas

Outro dado positivo é a queda de 20,5% no quantitativo de feminicídios. Conforme o governador, a "maior presença das forças policiais atuando nas ruas" atrelada à ação integrada dos poderes interfere positivamente para a redução dos CVLIs.

Em outubro do ano passado foram registrados 293 CVLIs no Estado, permanecendo este o maior número desde 2021.

Legenda: A coletiva aconteceu no Palácio da Abolição, na tarde desta terça-feira (5) Foto: Reprodução/TVM

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destaca que o resultado absoluto da RMF neste ano é o melhor desde 2010.

MORTES EM OUTUBRO

Dentre os assassinatos no último mês, tiveram repercussão na imprensa o duplo homicídio de pai e filho, na cidade de Boa Viagem. As vítimas, de 53 e 29 anos, foram mortas a tiros.

Também foi executado em outubro deste ano o humorista Francisco Elton Alves de Andrade, que interpretava o "Palhaço Titolé". O homicídio aconteceu em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza.

TEMPO DE JUSTIÇA

Ainda nesta terça-feira (5), Elmano e a vice-governadora anunciaram uma premiação relacionada ao Programa 'Tempo de Justiça'. Os gestores adiantam que ainda em 2024 devem ser premiados os servidores que têm destaque no projeto.

"Hoje, segundo CNJ, um crime no Brasil demora oito anos e meio para chegar a julgamento. Os do Tempo de Justiça têm como meta arrojada 400 dias. Estamos falando de um esforço conjunto de cumprir o prazo. Todos esses processos são acompanhados, quem são os servidores que participaram, cumpriram os prazos. A premiação vem para incentivar, congratular aqueles que se esforçaram" Jade Romero, vice-governadora

23 feminicídios julgados Conforme a vice-governadora do Ceará, dos 36 feminicídios ocorridos em 2023, 23 já foram julgados até o último mês de outubro deste ano.

Criado em 2016 no Ceará para acelerar o julgamento de crimes dolosos contra a vida, o Programa Tempo de Justiça se consolida a cada ano. No último ciclo, o projeto já atingiu 93% da meta, de acordo com dados do Ministério Público do Ceará (MPCE) do fim de setembro de 2024, e a expectativa do Órgão é chegar ao sucesso completo até o fim do próximo mês de novembro, conforme publicado em reportagem especial do Diário do Nordeste acerca do programa.

Um total de 69 processos, de crimes ocorridos em Fortaleza entre janeiro e outubro de 2023 (último ciclo analisado pelo MPCE), já foi julgado pela Justiça do Ceará, em um prazo de 400 dias. O que representa 93% de sucesso, da meta de julgar 74 ações penais - número que, por sua vez, significa 30% dos 246 processos incluídos no Programa Tempo de Justiça, no período.