Pai e filho são assassinados a tiros no Interior do Ceará

Pai e filho foram assassinados a tiros, no Município de Boa Viagem, no Interior do Ceará, na noite do último sábado (12). Ninguém foi preso pelo crime até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, por nota, que a Delegacia Municipal de Boa Viagem, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), investiga o duplo homicídio que vitimou dois homens, de 53 e 29 anos.

Veja também Segurança Tiroteio é registrado próximo a barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza Segurança Suspeito de integrar facção que tinha três mandados de prisão em aberto é capturado em Caucaia

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências pela área, segundo a SSPDS. Entretanto, ninguém foi preso pelo crime.

”Um procedimento policial foi instaurado na Delegacia Regional de Canindé, unidade plantonista da PCCE. Os trabalhos investigativos acerca do caso estão a cargo da Delegacia Municipal de Boa Viagem”, completou a nota.

A SSPDS reforçou que “a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia”.

As denúncias ainda podem ser registradas no "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/; ou podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3427-1202, da Delegacia Municipal de Boa Viagem. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.