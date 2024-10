Suspeito de integrar facção que tinha três mandados de prisão em aberto é capturado em Caucaia

Um homem suspeito de integrar uma facção criminosa, que tinha três mandados de prisão em aberto, foi capturado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na tarde do último sábado (12).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a prisão do suspeito, de 25 anos (que não teve a identidade divulgada), ocorreu em uma via pública no distrito de Mirambé.

O suspeito responde por homicídios, integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores.

A prisão ocorreu após o Departamento de Inteligência Policial (DIP) identificar a localização do suspeito e repassar para os policiais civis da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), que realizaram diligências em busca do foragido. Os trabalhos policiais contaram, ainda, com o apoio do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) e do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC).

Veja também Segurança Advogada que transferiu R$ 10 mil para chefe do Comando Vermelho em Iguatu vai para prisão domiciliar Segurança Número 1 do CV e principal importador de drogas do grupo para o Ceará é mantido em presídio federal

Mandados de prisão em aberto

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, o alvo da ação policial tinha dois mandados de prisão preventiva em aberto, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia, pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

A terceira ordem judicial era um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio qualificado, expedido pelo 4º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

"Após a captura, o homem foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), onde foram realizados os procedimentos cabíveis para efetivar o cumprimento dos três mandados de prisão contra ele. Em seguida, o suspeito foi encaminhado para uma unidade prisional e colocado à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil seguirá com os trabalhos investigativos em andamento com o objetivo de identificar outros crimes em que o suspeito tenha envolvimento na região", informou a SSPDS.

A Pasta acrescentou que a população pode contribuir com as investigações policiais, com informações que podem ser enviadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o número (85) 3101-0181 - que é o WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Os denunciantes ainda podem utilizar o "e-denúncia" (através do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/). Em Caucaia, as informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.