Número 1 do CV e principal importador de drogas do grupo para o Ceará é mantido em presídio federal

O número 1 da facção carioca Comando Vermelho (CV) no Ceará e principal importador de drogas do grupo para o Estado, Max Miliano Machado da Silva, deve permanecer mantido em uma unidade de segurança máxima federal. Os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) reconheceram a necessidade "de manutenção do preso no Sistema Penitenciária Federal".

A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) da última quinta-feira (10). Os magistrados consideraram "o contexto que relaciona o preso à relevante participação em atividades criminosas, endossado nas informações que acompanham o pedido e nas razões apresentadas pelo Ministério Público, no interesse da segurança pública".

A decisão foi encaminhada ao juiz Corregedor da Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso, onde Max Miliano segue encarcerado. Também conhecido como 'Lampião', 'Pio' ou 'Gordão', o número 1 do CV no Ceará foi preso em operação da Polícia Civil, em 2021.

QUEM É MAX MILIANO

Max Miliano é ex-membro de uma facção amazonense, que se transferiu para a organização criminosa carioca e virou o principal importador de drogas do grupo no Ceará.

Ele tem ficha extensa de antecedentes criminais, incluindo passagens pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

Também chegou a ser alvo de operação da Polícia Federal (PF) no Amazonas por tráfico internacional de drogas.

No ano passado, a PCCE deflagrou a Operação Cashback e apreendeu bens avaliados em R$ 3 milhões, que seriam do número 1 da facção carioca. Dentre os bens apreendidos estão veículos de luxo.

Três mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens, foram cumpridos em um condomínio de alto padrão localizado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF); e em dois imóveis de Manaus, no Amazonas.

Legenda: Policiais civis realizaram buscas em um condomínio de alto padrão localizado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza Foto: Divulgação/ Polícia Civil do Ceará

PRISÃO E NOVA FACÇÃO

'Lampião' foi preso em um apartamento de luxo, em Belém do Pará. Lá, vinha levando vida de luxo e se refugiando em busca de atuar em um "território neutro".

Após a prisão de Max Miliano, membros do CV 'rasgaram a camisa' e criaram a Massa Carcerária: "com o enfraquecimento de Max Miliano na chefia do Comando Vermelho do Ceará, após sua prisão em fevereiro de 2021, várias lideranças locais da facção começaram a 'entregar suas camisas', ou seja, decidiram sair da mencionada ORCRIM (organização criminosa, assumindo o controle de suas respectivas áreas, se autointitulando 'Massa Carcerária', 'Massa Criminosa' ou 'Neutro' - MC7", conforme trecho de uma decisão da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, sentenciando um grupo da 'Massa Carcerária'.

A divisão da facção carioca se proliferou por Fortaleza e pelo Interior do Ceará, nos meses seguintes. Comando Vermelho e Massa Carcerária entraram em guerra, na disputa por território para o tráfico de drogas, o que impulsionou o número de homicídios.